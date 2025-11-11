€ 5.0845
|
$ 4.3934
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0845
|
$ 4.3934
 
DCNews Stiri Bărbat găsit fără viață într-un apartament din Alba Iulia după ce vecinii au alertat un miros de gaz în bloc
Data publicării: 20:21 11 Noi 2025

Bărbat găsit fără viață într-un apartament din Alba Iulia după ce vecinii au alertat un miros de gaz în bloc
Autor: Tiberiu Vasile

ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea foto Inquam Photos/Octav Ganea
 

Un bărbat a fost descoperit decedat într-un apartament din Alba Iulia, după ce locatarii unui bloc au alertat autoritățile sesizând un miros puternic de gaz pe casa scării.

Marți seara, pompierii din Alba Iulia au răspuns unei sesizări privind un miros intens de gaz în interiorul unui bloc de pe strada Vasile Goldiș.

Locatarii au sunat la 112, iar la fața locului au fost trimise imediat o autospecială pentru stingere cu apă și spumă, un echipaj medical de prim ajutor și reprezentanți ai companiei DelgazGrid. 

Pentru siguranța tuturor, alimentarea cu gaze a fost oprită, iar holurile și spațiile comune ale blocului au fost ventilate.

Pompierii au descoperit într-un apartament un bărbat, în jur de 40 de ani, care era decedat

În timpul intervenției, pompierii au descoperit într-un apartament un bărbat, în jur de 40 de ani, care era decedat. Trupul său a fost găsit după ce echipajele au fost nevoite să spargă ușa locuinței.

Conform primelor informații, se pare că bărbatul ar fi murit cu câteva zile înainte de intervenție. Ancheta urmează să stabilească dacă decesul a avut legătură cu scăpările de gaz, însă în apartament persista un miros puternic de gaze, alba24.ro

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba a transmis că, ulterior, măsurătorile realizate de echipajul DelgazGrid nu au indicat prezența gazului în aer. „Verificările efectuate atât în apartament, cât și în casa scării au arătat că concentrația de gaz (CH4) este zero”, au precizat reprezentanții ISU Alba.

CITEȘTE ȘI: Alertă la Liceul Theodor Pallady din București. Elevii, evacuați din cauza mirosului de gaze

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

decedat
mort
barbat
gaz
bloc
alba iulia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Reforma administrației: Câți bugetari vor fi dispărea și de unde se taie bani. Anunțul ministrului Dezvoltării
Publicat acum 59 minute
Lituania respinge oferta de negociere a lui Lukașenko pentru redeschiderea frontierei cu Belarus
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Conflictul dintre fondatoarele „Dăruiește Viață”. Carmen Uscatu continuă disputa cu Oana Gheorghiu: "Sunt supusă unor presiuni"
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Câștigătorul celor peste 9,6 milioane de euro de la Loto 6/49, un inginer de 30 de ani. Ce mesaj a transmis - FOTO în articol
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Bărbat găsit fără viață într-un apartament din Alba Iulia după ce vecinii au alertat un miros de gaz în bloc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat acum 12 ore si 12 minute
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 09 Noi 2025
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close