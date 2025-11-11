Bărbat găsit fără viață într-un apartament din Alba Iulia după ce vecinii au alertat un miros de gaz în bloc

Marți seara, pompierii din Alba Iulia au răspuns unei sesizări privind un miros intens de gaz în interiorul unui bloc de pe strada Vasile Goldiș.

Locatarii au sunat la 112, iar la fața locului au fost trimise imediat o autospecială pentru stingere cu apă și spumă, un echipaj medical de prim ajutor și reprezentanți ai companiei DelgazGrid.

Pentru siguranța tuturor, alimentarea cu gaze a fost oprită, iar holurile și spațiile comune ale blocului au fost ventilate.

În timpul intervenției, pompierii au descoperit într-un apartament un bărbat, în jur de 40 de ani, care era decedat. Trupul său a fost găsit după ce echipajele au fost nevoite să spargă ușa locuinței.

Conform primelor informații, se pare că bărbatul ar fi murit cu câteva zile înainte de intervenție. Ancheta urmează să stabilească dacă decesul a avut legătură cu scăpările de gaz, însă în apartament persista un miros puternic de gaze, alba24.ro.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba a transmis că, ulterior, măsurătorile realizate de echipajul DelgazGrid nu au indicat prezența gazului în aer. „Verificările efectuate atât în apartament, cât și în casa scării au arătat că concentrația de gaz (CH4) este zero”, au precizat reprezentanții ISU Alba.

