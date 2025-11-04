€ 5.0865
Data actualizării: 14:19 04 Noi 2025 | Data publicării: 14:04 04 Noi 2025

Alertă la Liceul Theodor Pallady din București. Elevii, evacuați din cauza mirosului de gaze
Autor: Doinița Manic

eleva-scoala_51051900 ursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Liceul Theodor Pallady din București a fost evacuat din cauza mirosului de gaze.

Elevii și profesorii au fost evacuați din incinta Liceului Theodor Pallady din București, din cauza mirosului de gaze. Potrivit ISU București – Ilfov, Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară din proximitatea liceului.

Se intervine la fața locului în aceste momente, cu echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov și specialiști CBRN.

Deocamdată nu se știe când vor putea elevii să reia cursurile. Se pare că alerta la 112 a fost dată de profesori. Aceștia ar fi simțit miros de gaz în special la etajul I al clădirii. 

Tragedia din Rahova

Deși în acest caz nu a fost raportată vreo explozie sau vreun incendiu și acum se fac doar verificări, bucureștenii încă sunt îngroziți după teragedia din Rahova. Amintim că, în data de 17 octombrie, a avut loc o explozie puternică într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite. 

De altfel, abia astăzi, 4 noiembrie, Distrigaz Sud Rețele a anunțat că se vor demara lucrări pentru restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale pentru clienții afectați de întreruperea cauzată în urma deflagrației din Calea Rahovei. Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă de Distrigaz Sud Rețele pentru 1.086 de clienți casnici. Vezi mai mult AICI.

Liceul Theodor Pallady

Liceul Theodor Pallady
bucuresti
gaze
acumulare de gaze
