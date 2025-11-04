Alertă la Liceul Theodor Pallady din București. Elevii, evacuați din cauza mirosului de gaze

Elevii și profesorii au fost evacuați din incinta Liceului Theodor Pallady din București, din cauza mirosului de gaze. Potrivit ISU București – Ilfov, Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară din proximitatea liceului.

Se intervine la fața locului în aceste momente, cu echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov și specialiști CBRN.

Deocamdată nu se știe când vor putea elevii să reia cursurile. Se pare că alerta la 112 a fost dată de profesori. Aceștia ar fi simțit miros de gaz în special la etajul I al clădirii.

Tragedia din Rahova

Deși în acest caz nu a fost raportată vreo explozie sau vreun incendiu și acum se fac doar verificări, bucureștenii încă sunt îngroziți după teragedia din Rahova. Amintim că, în data de 17 octombrie, a avut loc o explozie puternică într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

De altfel, abia astăzi, 4 noiembrie, Distrigaz Sud Rețele a anunțat că se vor demara lucrări pentru restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale pentru clienții afectați de întreruperea cauzată în urma deflagrației din Calea Rahovei. Alimentarea cu gaze naturale a fost întreruptă de Distrigaz Sud Rețele pentru 1.086 de clienți casnici. Vezi mai mult AICI.