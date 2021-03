Bani grei la mijloc: Capcană cu returnarea suplimentelor alimentare de sute de lei

Niște pensionari ne-au spus că au cumpărat niște suplimente pentru creier de pe site-ul Medicinas.ro. Au văzut reclama într-un ziar și, ca mulți vârstnici care-și pun speranța în tratamentele minune, au sunat să beneficieze de o promoție. Toate bune și frumoase, le-a venit coletul la ușă, dar surpriză: nu a fost nevoie să plătească niciun ban. Li s-a spus că vor plăti, lunar, ulterior, timp de un an, la un preț de neratat. Oricum, prețurile produselor de pe site sunt foarte mari, de ordinul sutelor de lei.

”Am vrut să returnăm produsele. Ne-au trimis două borcănașe cu pastile pentru creier, o carte și câteva pliante. Cutia cântărea vreun kilogram și jumătate. Dar unde să le returnăm? A fost o întreagă tevatură că nu am știut unde să le returnăm”, ne-au povestit doi pensionari din Buzău care au comandat suplimente alimentare de pe Medicinas.ro.

În încercarea de a-i ajuta, am sunat la Medicinas.ro. Ne-a răspuns o doamnă foarte supărată care a zis că vrea să știe motivul pentru care se cere returnarea produselor. I-am spus că nu este nevoie de nicio justificare, așa cum, de altfel, scrie și în pliantele trimise în coletul cu suplimentele alimentare. Există termenul de 14 zile în care produsele se pot returna fără motiv. Am rugat-o să îmi spună adresa unde se pot returna produsele. A zis: ”căutați-o pe factură!” I-am spus că dacă tot am sunat-o, ar fi bine să-mi spună singură. Nici vorbă.

”Au comandat niște pastile pentru creier!”, a continuat reprezentanta Medicinas.ro.

”Da, pe care cred că ar trebui să le luați și dumneavoastră!”, i-am răspuns.

”Din acest moment, nu mai am ce discuta cu dumneavoastră. Vă și înregistrez. Plus că de unde știți că eu nu le iau?!”, mi-a replicat, moment în care i-am spus că aș vrea să și scriu despre acest subiect în ziar, dacă tot nu se rezolvă cu returnarea produselor.

Mi-a închis telefonul. Am sunat din nou și iarăși a refuzat să-mi dea adresa pentru returnarea produselor: ”Luați-o de pe factură!”, a continuat.

Pensionarii au returnat produsele, prin Fan Courier, la adresa de pe care fusese trimis coletul, dar desigur... coletul le-a fost trimis înapoi. În tot acest timp, aceștia primesc mesaje prin SMS cum că trebuie să-și plătească produsele (pe care, așa cum am zis mai sus, le voiau returnate).

Ciudat este că Medicinas.ro scrie pe site că produsele lor pot fi returnate în 14 zile lucrătoare, dar la capitolul ”Termeni și condiții”, pe același site, apare scris că produsele nu se pot returna.

La fel de interesant este și că atunci când vrei să afli cine deține Medicinas.ro, la categoria ”despre noi”, pagina este, desigur, în curs de actualizare...

Pe 2017, conform informațiilor din presă, Medicinas a avut o cifră de afaceri de 407.881 de euro, cu un profit de 210.288 de euro. Din 2017 și până astăzi, ar fi avut timp să-și actualizeze informațiile despre Medicinas.ro astfel încât românii să știe de la cine cumpără produse ”miraculoase”. Din păcate, statul nu controlează promovarea suplimentelor alimentare, motiv pentru care se ajunge la astfel de situații.

Medicinas.ro se laudă și cu ”remediile pentru cancer”, în contextul în care știința adevărată nu a găsit leac pentru așa ceva:

Dacă ați trecut prin situații similare, vă rugăm să ne scrieți în comentarii.