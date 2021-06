Avocatul lui Popoviciu, după decizia instanţei britanice: Este fără precedent! Încălcare a dreptului la un proces echitabil

"Este o hotărâre fără precedent pentru Marea Britanie, pentru că este pentru prima dată când într-o cauză privind extrădarea sau predarea în baza unui mandat european de arestare, o instanţă din Marea Britanie refuză extrădarea pe criteriul încălcării dreptului la un proces echitabil. Aceasta este o chestiune care, fiind fără precedent chiar şi acolo, conferă o importanţă sporită acestei hotărâri, dincolo de cele deja precizate.

Prima consecinţă este aceea că procedura de extrădare cu Marea Britanie se finalizează aici, pentru că vorbim de o hotărâre definitivă, iar celelalte aspecte vor face obiectul unei analize de către noi, avocaţii, şi vom hotărî în final care vor fi căile de urmat. E prea devreme să vă spun ce vom face, care sunt paşii următori", a declarat, vineri seara, într-o intervenţie la România TV, avocatul Bogdan Micu.

Înalta Curte a Marii Britanii, despre procesul lui Puiu Popoviciu: "I-au fost încălcate toate drepturile privind un proces echitabil"

Înalta Curte a Marii Britanii apreciază că lui Puiu Popoviciu "i-au fost încălcate toate drepturile privind un proces echitabil".

Cităm selectiv din Hotărârea pronunţată în data de 11.06.2021, de către High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Administrative Court, Divisional Court:

"Acesta este un caz extraordinar sub foarte multe aspecte.

Probele demonstreaza ca Apelantul a suferit un exemplu extrem de lipsa de impartialitate judiciara, astfel incat sunt indiscutabile consecintele pentru echitatea procesului.

Sunt convins ca exista temeiuri serioase pentru a crede ca Apelantul a fost condamnat de catre un judecator care nu putea fi impartial…..si care, pe cale de consecinta, nu ar fi trebuit sa judece cazul si, in acest fel, Apelantului i-au fost incalcate toate drepturile sale privind un proces echitabil, in baza art.6. In consecinta, exista temeiuri serioase pentru a crede ca se va confrunta cu un risc real de a suferi o incalcare a tuturor drepturilor sale prevazute de art.5, daca va fi extradat in Romania, intrucat incarcerarea lui va fi arbitrara."

"Este pentru prima dată când Înalta Curte a concluzionat că extrădarea către un stat membru al UE a unei persoane reprezintă un risc real de cu privire la drepturile de care trebuie să beneficieze aceasta", scrie presa internaţională.