Stiri

Data publicării: 17:57 10 Noi 2025

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Suedia
Autor: Doinița Manic

romani suedia Steagul Suediei. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Suedia.

Românii care intenționează să meargă în Regatul Suediei, dar și cei aflați deja pe teritoriul acestei țări, sunt sfătuiți să fie atenți la noile măsuri anunțate de autoritățile suedeze. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Suedia a decis să prelungească controalele la frontierele interne de stat pentru o perioadă de șase luni, între 12 noiembrie 2025 și 11 mai 2026.

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să se deplaseze în Regatul Suediei asupra faptului că autoritățile suedeze au luat decizia de a prelungi controalele la frontierele interne de stat în perioada 12 noiembrie 2025 - 11 mai 2026.

MAE recomandă cetățenilor români să se asigure că dețin în permanență asupra lor, pe timpul călătoriei spre și dinspre Regatul Suediei, un act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate națională).

Asistență consulară pentru români

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Stockholm: +468205674, +468209927 și +4684113181, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în Regatul Suediei: +46722511453.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://stockholm.mae.ro/ și https://www.mae.ro/", transmite MAE.

suedia
atentionare de calatorie
mae
