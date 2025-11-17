€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Social Atac cu drone în apropierea frontierei cu România. MApN anunță cercetări
Data actualizării: 08:51 17 Noi 2025 | Data publicării: 08:15 17 Noi 2025

Atac cu drone în apropierea frontierei cu România. MApN anunță cercetări
Autor: Doinița Manic

drone-polonia_12810500 Foto: Pixabay
 

Rusia a lansat un nou atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. MApN a venit cu precizări.

Noaptea de duminică spre luni a fost din nou marcată de tensiuni la frontiera României cu Ucraina. Forțele Federației Ruse au lansat atacuri asupra unor zone ucrainene aflate în apropierea graniței fluviale, determinând autoritățile române să activeze procedurile de alertare. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat ținte care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea, ceea ce a dus la transmiterea unui mesaj RO-Alert către populația din nordul județului.

Deși nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian național, MApN anunță că va continua investigațiile și că menține un dialog permanent cu structurile aliate, condamnând ferm atacurile ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina.

Precizările MApN


"Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localitatii Ismail).

A fost emis mesaj RO-Alert

La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Forțele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale rămâne ferm în acțiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate și intră în gravă contradicție cu normele de drept internațional", a transmis MApN.

Acest nou incident vine la scurt timp după ce, pe 14 noiembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, prezentându-i dovezi clare că un vehicul aerian fără pilot al armatei ruse a încălcat spațiul aerian al României în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Fragmentele recuperate de autorități au confirmat originea dronelor și legătura lor cu atacurile masive lansate atunci asupra infrastructurii civile din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Vezi AICI imagini cu resturile de dronă găsite pe teritoriul țării noastre.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atac cu drone
mapn
drone romania
drone rusia
razboi ucraina
RO-Alert
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
BNR lansează o monedă la 80 de ani de la înființarea Universității George Emil Palade din Târgu Mureș
Publicat acum 10 minute
Lista candidaților pentru București: Ultima zi în care pot fi depuse candidaturi pentru alegerile locale
Publicat acum 14 minute
Spectacol aerian deasupra Egiptului: Piramidele din Giza, vizibile printre valuri de ceață - FOTO/VIDEO
Publicat acum 14 minute
Robert Cazanciuc: Planul lui Daniel Băluță, promițător și răspunde unor nevoi reale ale Capitalei
Publicat acum 16 minute
Donald Trump schimbă foaia cu noul primar din New York Zohran Mamdani după ce l-a făcut comunist
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Publicat acum 15 ore si 4 minute
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close