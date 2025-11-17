Atac cu drone în apropierea frontierei cu România. MApN anunță cercetări

Noaptea de duminică spre luni a fost din nou marcată de tensiuni la frontiera României cu Ucraina. Forțele Federației Ruse au lansat atacuri asupra unor zone ucrainene aflate în apropierea graniței fluviale, determinând autoritățile române să activeze procedurile de alertare. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat ținte care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea, ceea ce a dus la transmiterea unui mesaj RO-Alert către populația din nordul județului.

Deși nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian național, MApN anunță că va continua investigațiile și că menține un dialog permanent cu structurile aliate, condamnând ferm atacurile ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina.

Precizările MApN



"Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localitatii Ismail).

A fost emis mesaj RO-Alert

La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Forțele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situației din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situațiile de la frontiera cu Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale rămâne ferm în acțiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate și intră în gravă contradicție cu normele de drept internațional", a transmis MApN.

Acest nou incident vine la scurt timp după ce, pe 14 noiembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, prezentându-i dovezi clare că un vehicul aerian fără pilot al armatei ruse a încălcat spațiul aerian al României în noaptea de 10 spre 11 noiembrie. Fragmentele recuperate de autorități au confirmat originea dronelor și legătura lor cu atacurile masive lansate atunci asupra infrastructurii civile din Ucraina, în apropierea graniței cu România. Vezi AICI imagini cu resturile de dronă găsite pe teritoriul țării noastre.