Agenția The Group a împlinit 20 de ani

Agenția de marketing-publicitate The Group, partener în România al Omnicom Group USA, aniversează 20 de ani de existență.

”Am savurat în fiecare zi împlinirile brandurilor, succesele clienților, lansări, consacrări, premii și realizări ale companiilor care ne-au acordat încredere pentru investițiile lor în comunicare. Le mulțumim și le promitem același profesionalism în anii care vin, aceeași dedicare, aceeași conduită etică, responsabilă, agreabilă”, a declarat Zoltan Szigeti, Președinte The Group/Omnicom Media Group Romania.

Aniversarea celor 20 de ani de la fondarea agenției a fost marcată prin lansarea unei campanii care celebrează valorile industriei și farmecul publicității”.

“Este un bun prilej de a reaminti faptul că profesia noastră are inclusiv rolul de a educa preferințe pentru produse, servicii și branduri, de a contribui la inspirarea unor obiceiuri, comportamente și decizii informate.”, a precizat Mihaela Nicola, CEO The Group.

Agenția The Group are în portofoliu peste 300 de branduri, o echipă de peste 350 de angajați și include companii specializate în toate disciplinele comunicării, printre care DDB, Digital Data Capital, House of Media, Media Investment, OMD, Phd Media, Porter Novelli Public Relations, Tribal Worldwide.

