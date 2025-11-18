€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Social Accident grav între un microbuz și un autoturism, în localitatea Veștem. A fost activat Planul Roșu - FOTO
Data actualizării: 08:14 18 Noi 2025 | Data publicării: 08:10 18 Noi 2025

Accident grav între un microbuz și un autoturism, în localitatea Veștem. A fost activat Planul Roșu - FOTO
Autor: Doinița Manic

accident microbuz Imagine cu accidentul din localitatea Veștem. Foto: IGSU
 

Un accident grav s-a produs între un microbuz și un autoturism, în localitatea Veștem.

Un accident grav s-a produs în această dimineață, între un microbuz și un autoturism, în localitatea Veștem. A fost activat Planul Roșu de intervenție.

Foto cu microbuzul implicat în accidentul din localitatea Veștem. Sursa: IGSU

"Din informațiile preliminare, în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz si 1 în autoturism). 

Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu.

Au fost alocate la caz 1 echipaj de stingere, 1 descarcerare, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 3 ambulanțe SMURD și 2 ambulanțe SAJ", transmite IGSU.

Foto cu autoturismul implicat în accidentul din localitatea Veștem. Sursa: IGSU

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

localitatea Veștem
accident grav
accident microbuz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Accident grav între un microbuz și un autoturism, în localitatea Veștem. A fost activat Planul Roșu - FOTO
Publicat acum 12 minute
BANCUL ZILEI: Dragoste, dincolo de moarte
Publicat acum 8 ore si 27 minute
A decedat Ilie Ilaşcu. Tomac: A fost condamnat la moarte pentru că a apărat cu demnitate limba română în faţa tancurilor ruseşti
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Tragedie în Istanbul: Patru turiști aflați în vacanță au murit. Autoritățile suspectează că ar fi fost otrăviți
Publicat acum 8 ore si 30 minute
Cum să pregătești cele mai savuroase ouă umplute: trucuri pentru o maioneză perfectă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Noi 2025
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat acum 14 ore si 28 minute
Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
Publicat pe 16 Noi 2025
Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close