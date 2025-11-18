Accident grav între un microbuz și un autoturism, în localitatea Veștem. A fost activat Planul Roșu - FOTO

Un accident grav s-a produs în această dimineață, între un microbuz și un autoturism, în localitatea Veștem. A fost activat Planul Roșu de intervenție.

Foto cu microbuzul implicat în accidentul din localitatea Veștem. Sursa: IGSU

"Din informațiile preliminare, în evenimentul rutier sunt implicate 12 persoane (11 în microbuz si 1 în autoturism).

Pentru gestionarea eficientă a evenimentului, s-a activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Sibiu.

Au fost alocate la caz 1 echipaj de stingere, 1 descarcerare, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 3 ambulanțe SMURD și 2 ambulanțe SAJ", transmite IGSU.

Foto cu autoturismul implicat în accidentul din localitatea Veștem. Sursa: IGSU