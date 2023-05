A murit Nelu Bălan. Milionarul român locuia în New York unde deținea un restaurant exclusivist

Artista Nelly Năstase este cea care a făcut anunțul pe pagina de Facebook.

„Odihnește-te în pace, Nello! A fost o plăcere să te cunosc!

Drum lin spre rai", a scris aceasta.

Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, a transmis și el condoleanțe: „Un om care, în unele privințe, a făcut, ca român la NY, mai multe decât ambasada României în USA”, a scris Măgeanu.

Ștefan, fratele lui Nelu Bălan care locuiește în România, spune că a avut o relație foarte bună cu fratele său.

„Da, este adevărat (nr. Nelu Bălan a decedat). Aveam o relație foarte bună, extraordinară. Eu locuiesc în România, el în America, iar eu am fost o singură dată în America, dar ne mai întâlneam la Istanbul. Are o fată și un băiat acolo. Venea să-i vadă și ne mai întâlneam acolo. Eu nu știu să fi avut probleme de sănătate. Avea o viață ordonată, echilibrată. Nu fuma, nu bea, nu chestii din astea. De afacerile lui din America se vor ocupa fetele lui. Acolo va fi și înmormântat, dar eu nu mai am viză. Iar cu viza merge greu acum, nici n-o să se rezolve până sâmbătă”, a declarat Ștefan Bălan pentru Cancan.ro.

Nelu Bălan deținea restaurantul „Nello”, aflat în New York, unul dintre cele mai scumpe restaurante din oraș, și era vizitat de o mulțime de vedete din showbiz-ul internațional și oameni influenți.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News