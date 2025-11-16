€ 5.0847
Data publicării: 16:33 16 Noi 2025

Un mit periculos circulă printre proprietarii de câini. Dr. Cristian Cristea: Poate avea consecințe grave asupra sănătății animalului
Autor: Giorgi Ichim

sterilizare-catei catei - Foto: Freepik @eyeem
 

Un veterinar dărâmă unul dintre cele mai răspândite mituri când vine vorba de cățelușe. Adevărul te va surprinde.

Ideea că „o cățea trebuie neapărat să fete ca să fie sănătoasă” circulă de ani de zile în rândul iubitorilor de animale, însă medicina veterinară modernă o contrazice categoric.

În realitate, acest mit nu doar că este fals, ci poate duce la decizii greșite, cu consecințe asupra sănătății și bunăstării animalului.

Dr. Cristian Cristea, medic veterinar recunoscut pentru experiența sa vastă și pentru implicarea în protecția animalelor, explică limpede că sănătatea unei cățele nu depinde de faptul că a avut sau nu pui, ci de momentul corect al sterilizării și de particularitățile fiecărei rase.

"Nu are niciun fel de legătură. Are legătură cu momentul în care alegem să sterilizăm animalul, are legătură cu talia animalului, cu numărul de perioade în care a intrat în călduri înainte de sterilizare.

Niciodată nu a fost un studiu făcut care să arate că o cățea care a fătat o dată a fost mai sănătoasă. Nu există o plăcere pentru ele să fie mame.

Un Chihuahua face 2 - 3 pui, dar un Ciobănesc german sau un Labrador, face 10 - 12 pui. Păi să stea toți puii să o sugă și să o muște nu e o plăcere pentru ea.

Acesta este unul din miturile pe care le întâlnesc frecvent", a declarat dr. Cristian Cristea, medic veterinar cunoscut pentru experiența și implicarea sa în protejarea animalelor, la DC Anima.

Vezi emisiunea aici:

