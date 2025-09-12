Data publicării:

Târgul Național al Mierii, în acest weekend pe platforma apicolă Băneasa

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Foto: Crișan Andreescu
Foto: Crișan Andreescu

Bucureștenii sunt așteptați, de vineri până duminică, la ediția de toamnă a Târgului Național al Mierii, eveniment organizat de Asociația Crescătorilor de Albine din România (ACA) pe platforma Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură din Băneasa.

"Cea de-a 29 ediție a Târgului Național al Mierii,care se va desfășura în perioada 12 - 14 septembrie 2025, pe platforma apicolă din Băneasa, reprezintă deja un eveniment cunoscut și așteptat la nivelul Capitalei, fiind dedicat în principal consumatorilor de produse apicole. Cei peste 100 de expozanți prezenți - apicultori și firme specializate, își vor etala produsele într-o gamă extrem de diversificată: de la produse apicole obținute direct din stupină până la produse apicole condiționate sau alte preparate derivate din produse apicole", susțin organizatorii într-o postare pe site-ul ACA.

Bucureştenii şi nu numai sunt aşteptați, începând de vineri,  locul perfect pentru a se îndulci cu minunatele produse ale stupului, miere, polen, propolis, lăptişor de matcă, suplimente nutritive şi cocktail-uri, produse complet naturale ce vin din bogăţia naturii, dar şi din hărnicia albinelor şi apicultorilor.

De asemenea, de acest târg vor putea beneficia și apicultorii deoarece vor fi prezente și produsele dedicate acestora - stupi și componente, utilaje și alte echipamente apicole, produse pentru sănătatea albinelor, produse pentru nutriție, cărți de specialitate etc.

România ocupă, în prezent, locul doi în Europa la numărul de familii de albine, după Spania, cu un total de 2,395 milioane, și locul trei la producția de miere.

La nivel național sunt înregistrați peste 35.000 - 37.000 de apicultori, în jur de 50% fiind membrii ACA, care dețin peste 60% din efectivele de albine din România.

Potrivit reprezentanților ACA, consumul de miere a scăzut în România în ultimii doi ani, situându-se între 600 și 750 de grame pe om anual, deși datele statistice oficiale arată un consum anual de circa un kilogram.

