Scandalul șpăgilor. Octavian Berceanu: Mi-au propus 10 milioane de euro

Fostul comisar-șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, susține că i s-a oferit o sumă de 10 milioane de euro pentru a facilita o afacere privind aducerea de muniție din Kazahstan și revânzarea acesteia către un stat european.

Berceanu a precizat, luni, la Europa FM, că în prezent are calitatea de martor și denunțător în dosarul aflat în ancheta procurorilor, transmite Agerpres.

"Eu am denunţat fapta în faţa organelor de urmărire penală. Am mers la DNA. Cu ei am construit strategia şi, în multele variante pe care le-am avut, am ales-o pe aceea de a merge mai departe şi de a devoala tot ce se află în spatele acestei structuri: oameni, intenţii şi modul lor de business", a declarat fostul șef al Gărzii de Mediu.

Berceanu: O structură din afara României s-a gândit să aducă pe teritoriul european muniţie de tip rusesc

Potrivit acestuia, totul a început când a fost contactat de un membru al unui partid politic, sub pretextul unei discuții despre energie regenerabilă. Ulterior, discuția ar fi virat spre o afacere mult mai complexă.

"În mare, lucrurile stau în felul următor: O structură din afara României s-a gândit să aducă pe teritoriul european muniţie de tip rusesc, pe care s-o livreze unui stat european. Acest stat s-o cumpere cu bani din fondul SAFE şi s-o revândă pe piaţa din Ucraina, pentru că au nevoie. (...) Au crezut că găsesc un punct slab, din datele lor, pe teritoriul României, ca membru NATO, şi atunci s-au gândit că aceasta este o oportunitate de a introduce acest armament prin România, să-l revopsească pentru a dispărea cumva provenienţa muniţiei şi să fie revândută", a spus Berceanu.

El a adăugat că, în paralel, planul prevedea și înființarea unei fabrici de armament în România. În schimbul sumei oferite, trebuia să asigure că afacerea "va funcționa", inclusiv "pe termen lung".

"Pe lângă aceste investiţii, ei investeau şi în politicieni. Intenţia lor asta era. Investeau în oameni care la un moment dat pot să ajungă în poziţii care contează în statul respectiv. (...) Banii care mi-au fost oferiţi mie în propunerea lor au fost de 10 milioane de euro", a mai spus Berceanu, menționând și promisiunea unui posibil "sprijin politic" pentru candidatul USR la Primăria Capitalei.

Berceanu citică DNA

Totodată, Berceanu a acuzat Direcția Națională Anticorupție că ar dispune de echipamente depășite, insuficiente pentru a susține investigații complexe.

"Am fost în prima linie, cu arme de luptă - nişte scobitori. (...) Dacă vor ca DNA-ul să lupte pentru combaterea corupţiei, are nevoie de dotări. Eu m-am dus acolo cu nişte scobitori. Adică cu o tehnică veche, poate de 20 de ani. (...) Au fost 17 întâlniri. Probabil la 10 din aceste întâlniri am fost verificat", a declarat Berceanu.

Moşteanu, despre dosarul cu mita

Reamintim că, în același context, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a confirmat că a fost vizat de o tentativă de cumpărare a influenței, o persoană oferindu-i 1 milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica.

"Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influenţa cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar şi sprijin pe deplin autorităţile pentru clarificarea faptelor", a scris Moşteanu pe Facebook.

Declarația ministrului a venit după ce fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost pus sub acuzare de DNA pentru cumpărare de influență. Procurorii susțin că Isăilă ar fi promis, printr-un intermediar, 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, în vederea obținerii unui contract între o firmă privată și compania națională de armament Romtehnica. Isăilă a fost reținut, iar un judecător a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.