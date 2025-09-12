Pădure tropicală în inima Galațiului

La sera de plante exotice din Grădina Botanică se lucrează la terasa panoramică, amenajată chiar la baza impresionantei construcții, un loc din care vizitatorii vor putea cuprinde cu privirea întreg Galațiul, a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

În paralel, se pregătește spațiul tehnic ce va asigura accesul către liftul care îi va purta pe vizitatori până în cel mai înalt punct de observație din interior, aflat la 20 de metri înălțime, acolo unde coroanele palmierilor vor putea fi admirate în toată splendoarea lor.

Acum se amenajează zona în care se va turna fundația liftului, urmând ca, în curând, ascensorul să fie livrat și montat.

Nu în ultimul rând, se finalizează racordurile la instalațiile termice, electrice, de climatizare și control al umidității, absolut necesare pentru a crea un mediu optim pentru plantele exotice.

Prin această investiție a Consiliului Județean Galați, scheletul inestetic din Grădina Botanică va fi transformat în cea mai frumoasă și modernă seră de plante exotice din țară - o veritabilă ”pădure tropicală”, cu specii aduse din Africii și Americii de Sud.

În plus, vor fi amenajate spații pentru expoziții temporare și pentru desfășurarea unor activități educaționale, a ținut să precizeze Costel Fotea.

