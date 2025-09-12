Urmărește emisiunea live


Data publicării:

Pădure tropicală în inima Galațiului

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Foto: Facebook Costel Fotea
Foto: Facebook Costel Fotea

La sera de plante exotice din Grădina Botanică se lucrează la terasa panoramică, amenajată chiar la baza impresionantei construcții, un loc din care vizitatorii vor putea cuprinde cu privirea întreg Galațiul, a precizat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

În paralel, se pregătește spațiul tehnic ce va asigura accesul către liftul care îi va purta pe vizitatori până în cel mai înalt punct de observație din interior, aflat la 20 de metri înălțime, acolo unde coroanele palmierilor vor putea fi admirate în toată splendoarea lor.

Acum se amenajează zona în care se va turna fundația liftului, urmând ca, în curând, ascensorul să fie livrat și montat.

Nu în ultimul rând, se finalizează racordurile la instalațiile termice, electrice, de climatizare și control al umidității, absolut necesare pentru a crea un mediu optim pentru plantele exotice.

Prin această investiție a Consiliului Județean Galați, scheletul inestetic din Grădina Botanică va fi transformat în cea mai frumoasă și modernă seră de plante exotice din țară - o veritabilă ”pădure tropicală”, cu specii aduse din Africii și Americii de Sud.

În plus, vor fi amenajate spații pentru expoziții temporare și pentru desfășurarea unor activități educaționale, a ținut să precizeze Costel  Fotea.

12 sep 2025, 12:56
