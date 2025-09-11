Nou pod peste Dunăre, între Giurgiu și Ruse. Anunțul Guvernului României

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut joi o discuţie telefonică cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport şi pe îmbunătăţirea navigaţiei pe Dunăre.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere.



În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analiza şi coordonarea proiectelor transfrontaliere, precizează sursa citată.



De asemenea, cei doi premieri au convenit asupra intensificării cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România şi Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, precum şi în domeniul securităţii maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertăţii de navigaţie şi a comerţului.



În cadrul convorbirii, premierul Bolojan a mulţumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse, se menţionează în comunicat.

