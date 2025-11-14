€ 5.0847
DCNews Stiri Social Nelu Iordache, condamnat într-un nou dosar de corupție
Data actualizării: 16:55 14 Noi 2025 | Data publicării: 16:47 14 Noi 2025

Nelu Iordache, condamnat într-un nou dosar de corupție
Autor: Doinița Manic

nelu iordache Omul de afaceri Nelu Iordache. Sursa foto: Agerpres
 

Afaceristul Nelu Iordache a fost condamnat pentru corupţie.

Omul de afaceri Nelu Iordache a primit vineri o nouă condamnare din partea Tribunalului București, într-un dosar în care procurorii îl acuză că ar fi încercat să ofere mită unei foste șefe din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov, Genica Bădănoiu, pentru a obține o autorizație de mediu necesară funcționării unei stații de transfer deșeuri, transmite Agerpres.

Sentința pronunțată de instanță nu este definitivă și poate fi atacată.

Prin contopire, pedeapsa lui Nelu Iordache ajunge la 18 ani închisoare

În hotărârea Tribunalului se arată că Iordache a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru dare de mită și la 4 ani de închisoare pentru cumpărare de influență. Aceste pedepse au fost contopite cu cele pe care omul de afaceri le avea deja în alte cauze penale: 6 ani în dosarul Transalpina și 11 ani și 9 luni în dosarul privind fraudarea fondurilor europene alocate proiectului autostrăzii Nădlac – Arad. În urma contopirii tuturor condamnărilor, instanța a stabilit o pedeapsă finală de 18 ani și 1 lună de detenție.

Nelu Iordache se află deja în penitenciar, fiind încarcerat încă din septembrie 2021.

Fosta directoare a APM Ilfov, condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare

În același dosar privind stația de transfer deșeuri, fosta directoare a APM Ilfov, Genica Bădănoiu, a primit o condamnare de 2 ani de închisoare cu suspendare, pentru cumpărare de influență.

Potrivit DNA, la data de 19 decembrie 2019, în calitate de acționar de facto al unei firme ce opera în domeniul gestionării deșeurilor menajere, Iordache ar fi solicitat în mod direct directoarei APM Ilfov emiterea unei autorizații de mediu pentru stația de transfer a societății sale situată la Tunari, județul Ilfov. Procurorii susțin că acesta a lăsat-o pe Bădănoiu să creadă că poate influența persoane cu funcții de conducere în cadrul Ministerului Mediului și că, în schimbul eliberării documentului, o va sprijini să își păstreze postul de director executiv al instituției. Autorizația a fost emisă câteva zile mai târziu, pe 24 decembrie 2019.

Ulterior, pe 9 iulie 2020, omul de afaceri ar fi promis, prin intermediul unei alte persoane, suma de 30.000 de lei aceleiași directoare APM Ilfov, pentru emiterea unei noi autorizații de mediu, de această dată pentru o stație de transfer deșeuri amplasată la Popești-Leordeni. Din suma promisă, Iordache ar fi oferit efectiv 15.000 de lei, tot prin intermediar. Genica Bădănoiu a refuzat banii pe 10 iulie 2020.

nelu iordache
condamnat
coruptie
condamnare Nelu Iordache
pedepasa Nelu Iordache
