MAE, precizări pentru românii care vor să meargă în Nepal

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul de alertă pentru Nepal la 6/9 - "Evitaţi călătoriile neesenţiale!", în contextul deteriorării situaţiei de securitate din această ţară, pe fondul protestelor violente din ultimele zile.



Potrivit ministerului român, cursele aeriene interne şi internaţionale sunt suspendate, fără a exista o perspectivă clară privind reluarea programului normal de zbor.



MAE precizează că au fost impuse restricţii de circulaţie în anumite zone şi regiuni, pe o perioadă de timp nedeterminată. Totodată, semnalează posibile perturbări ale comunicaţiilor online, ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţile locale.



Ministerul recomandă cetăţenilor români să respecte cu stricteţe restricţiile impuse de autorităţi, să rămână vigilenţi, să evite aglomerările mari de oameni şi zonele în care au loc proteste şi demonstraţii şi să se informeze permanent din surse sigure. De asemenea, MAE sfătuieşte cetăţenii români aflaţi deja în Nepal să îşi anunţe prezenţa la Ambasada României în India, acreditată şi pentru Nepal.



Datele de contact ale misiunii diplomatice a României la New Delhi sunt: +91 11 24111015 - apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă; +91 81 30303444 - telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice.

