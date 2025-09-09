Data publicării:

MAE, precizări pentru românii care vor să meargă în Nepal

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul de alertă, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul de alertă pentru Nepal la 6/9 - "Evitaţi călătoriile neesenţiale!", în contextul deteriorării situaţiei de securitate din această ţară, pe fondul protestelor violente din ultimele zile.

Potrivit ministerului român, cursele aeriene interne şi internaţionale sunt suspendate, fără a exista o perspectivă clară privind reluarea programului normal de zbor.

MAE precizează că au fost impuse restricţii de circulaţie în anumite zone şi regiuni, pe o perioadă de timp nedeterminată. Totodată, semnalează posibile perturbări ale comunicaţiilor online, ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţile locale.

Ministerul recomandă cetăţenilor români să respecte cu stricteţe restricţiile impuse de autorităţi, să rămână vigilenţi, să evite aglomerările mari de oameni şi zonele în care au loc proteste şi demonstraţii şi să se informeze permanent din surse sigure. De asemenea, MAE sfătuieşte cetăţenii români aflaţi deja în Nepal să îşi anunţe prezenţa la Ambasada României în India, acreditată şi pentru Nepal.

Datele de contact ale misiunii diplomatice a României la New Delhi sunt: +91 11 24111015 - apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă; +91 81 30303444 - telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
MAE, precizări pentru românii care vor să meargă în Nepal
09 sep 2025, 19:24
iMapp Bucharest, 10 ani de spectacol vizual, în parteneriat cu faimosul raliu internațional Gumball 3000 și emblematicul eveniment Food Truck Festival
09 sep 2025, 11:09
Frații William și Harry, prezenți la comemorarea Reginei Elisabeta, la trei ani de la decesul acesteia
08 sep 2025, 15:52
Se reia circulația pe Splaiul Independenței. Lucrările la planșeul Unirii continuă
06 sep 2025, 12:51
Linia de autobuz 182 din București, prelungită la „Dragonul Roșu”
05 sep 2025, 17:37
Bucharest Street Food Festival. Trafic restricționat pe Kiseleff, de vineri seara până luni dimineața
05 sep 2025, 09:05
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Curs valutar BNR 4 septembrie. Câți lei costă azi un euro
04 sep 2025, 13:44
Târgoviște – Pietroșița, se reia transportul feroviar
04 sep 2025, 10:43
Doliu în lumea medicală
03 sep 2025, 16:01
Magistrala de metrou Pipera se extinde. Apar două noi stații
02 sep 2025, 17:58
Curs valutar BNR 2 septembrie 2025. Câți lei costă azi un euro
02 sep 2025, 15:00
La Galați, scut împotriva inundațiilor
29 aug 2025, 12:54
Noi fraude cu locuri de muncă false create de AI – cum să nu cazi în capcană
28 aug 2025, 15:03
BIAS 2025: TPBI recomandă utilizarea transportului public pentru evenimentul din acest weekend
27 aug 2025, 12:33
Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze
27 aug 2025, 13:40
Cele mai sigure și nesigure țări din lume în 2025. România coboară în clasamentul global
26 aug 2025, 10:51
O substanță din ojele semi-permanente va fi interzisă. Comercializarea sau utilizarea ei devine ilegală
26 aug 2025, 09:03
Milioane de locuri de muncă libere și sute de mii de șomeri în UE. Care sunt țările care au nevoie urgentă de angajați
25 aug 2025, 13:02
Înțepăturile de albină pot fi fatale. Lucrurile pe care să le faci și să NU le faci în preajma lor
25 aug 2025, 10:17
Ce poți și ce nu poți transporta în UE sau din afara UE: Se ajunge până la amendă sau urmărire penală, pe lângă confiscarea bagajului
25 aug 2025, 09:35
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
25 aug 2025, 09:07
Cutremur, duminică dimineața, în Vrancea
24 aug 2025, 07:40
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
24 aug 2025, 08:35
Călugărițele, "vedetele" neașteptate ale Bucureștiului. Specialiştii explică ce e cu ele
23 aug 2025, 19:02
Aglomeraţie la vama Giurgiu-Ruse. Ce rute ocolitoare sunt disponibile
23 aug 2025, 09:11
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
23 aug 2025, 08:01
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
22 aug 2025, 17:20
Află modificările aduse la programul RABLA 2025. Noile valori ale voucherelor, ce se schimbă
19 aug 2025, 12:32
Hidroelectrica, mesaj de ultimă oră despre facturi. Prețul final facturat
21 aug 2025, 21:33
Ambasada SUA la București, anunț despre vizele spre America, după ce expiră: Începând cu 2 septembrie
21 aug 2025, 20:35
Litoralul pentru Toți, în perioada 1 - 30 septembrie. Tarife și lista unităților înscrise în program
21 aug 2025, 10:16
Alertă de călătorie în Serbia
20 aug 2025, 17:35
Nouă tentativă de fraudă online! Cum este folosită imaginea lui Nicușor Dan - Foto în articol
20 aug 2025, 17:15
Aplicația EPIDS este funcțională. Persoanele eligibile pot solicita online vouchere pentru plata facturilor la energie
20 aug 2025, 16:06
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
20 aug 2025, 09:18
Cum a reușit un român să-și plătească în doar 4 ani creditul la apartament pe 30 de ani și să nu fie „sclavul băncii“
20 aug 2025, 08:23
Cabana Babele, scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
19 aug 2025, 15:09
Doina Covurluiului, muzică, dans și tradiție la Festivalul Internațional de Folclor de la Galați
18 aug 2025, 12:29
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
18 aug 2025, 08:42
Aglomerație pe Valea Prahovei și pe drumurile de la mare. Rute alternative ca să nu stai în coloană
17 aug 2025, 13:27
Cum recunoști un atac de cord la munte. Sfaturile salvamontiștilor pentru amatorii de drumeții
17 aug 2025, 12:46
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români
14 aug 2025, 19:33
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
14 aug 2025, 14:57
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB
14 aug 2025, 14:22
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
14 aug 2025, 12:20
Patriarhul Daniel, mesaj cu prilejul Duminicii Migranților: Păstrați cu sfințenie limba, credința și identitatea noastră românească
13 aug 2025, 13:40
CP: ICI București și BIAS anunță lansarea unei noi colecții de NFT-uri
13 aug 2025, 11:14
Alertă de securitate pentru români. Cine este APT Lazarus: atacă prin oferte de angajare sau actualizări software fictive
13 aug 2025, 10:17
Podul peste Bizdidel, de la intrarea în Pucioasa, a intrat în reparație
12 aug 2025, 16:09
De ce sunt jandarmi cu arme prezenți la metrou - FOTO
12 aug 2025, 14:55
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
12 aug 2025, 08:45
Cele mai noi știri
acum un minut
Ministrul suedez al sănătății a leșinat în timpul conferinței de presă: „Se poate întâmpla...”
acum 13 minute
Vlad Cubreacov: În România, limba română nu este suficient de protejată în toate formele ei
acum 14 minute
Horoscop 10 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 24 de minute
Anca Todoni merge mai departe la San Sebastian. Optimile WTA 125 o așteaptă
acum 33 de minute
Cauza reală a morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
acum 37 de minute
Ce se va întâmpla cu sprijinul militar francez pentru Ucraina după căderea guvernului. Decizia Franței
acum 40 de minute
România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare
acum 52 de minute
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel