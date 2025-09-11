Data publicării:

Licitație de lingouri de aur. Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur evaluat la peste 4 milioane de euro

Autor: Claudia Calotă | Categorie: Stiri
Lot format din 3 lingouri din aur, 100 gr fiecare, puritate 999,9, numerotate, marcate PAMP Suisse, decorate în relief cu Lady Fortuna, ambalate în CertiCard
Lot format din 3 lingouri din aur, 100 gr fiecare, puritate 999,9, numerotate, marcate PAMP Suisse, decorate în relief cu Lady Fortuna, ambalate în CertiCard

Casa de Licitație A10 by Artmark organizează o primă vânzare publică de lingouri de aur – Licitația de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri și numismatică) a familiei Doamnei N.C. 

Metalul prețios supus licitației – 101 loturi individuale sau colective de aur, în formă de lingouri ori numismatică din aur masiv, din secolele XIX-XX, de cele mai prestigioase monetării din lume – sunt deja expuse pe pagina de web a casei de licitații. Lingourile variază ca dimensiune și greutate, de la o sută de grame la un kilogram, de la lingouri istorice (produse imediat după al Doilea Război Mondial, începând cu 1950) la lingouri contemporane, toate au o puritate de 24k, sunt marcate și numerotate și sunt însoțite de buletine de analiză și de certificate de expertiză.

Prețurile de pornire sunt situate în zona 55-60% din valoarea de piață a metalului prețios, fără a ține cont de vechimea loturilor, valoarea numismatică ori costul expertizelor, iar licitația, dat fiind formatul de lichidare, nu este prevăzută cu preț de rezervă în beneficiul deponentului.

Licitația este co-organizată cu Maison Maitre Ortica & Associés din Lyon, Franța, iar până la data licitației, dată fiind valoarea deosebită și riscul de securitate, toate loturile sunt depozitate într-o bancă românească, fiind disponibile pentru preluare imediat după adjudecare și achitarea contravalorii.

Pentru a participa la licitație, numismații ori cei interesați de tezaurizarea valorii financiare în aur trebuie să deschisă un cont online pe websiteul Artmark, putând lăsa oferte prealabile până la data licitației, urmând ca în data de 30 septembrie să poată participa live, online, la licitația propriu-zisă, începând cu ora 12.00, pe platforma Artmark Live 2.0.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Licitație de lingouri de aur. Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur evaluat la peste 4 milioane de euro
11 sep 2025, 10:22
Polonia vrea activat Articolul 4 din Tratatul NATO, după ce a doborât dronele rusești pe teritoriul său
10 sep 2025, 14:54
Alertă în Praid încă 30 de zile. Accesul rămâne interzis
10 sep 2025, 10:27
MAE, precizări pentru românii care vor să meargă în Nepal
09 sep 2025, 19:24
iMapp Bucharest, 10 ani de spectacol vizual, în parteneriat cu faimosul raliu internațional Gumball 3000 și emblematicul eveniment Food Truck Festival
09 sep 2025, 11:09
Frații William și Harry, prezenți la comemorarea Reginei Elisabeta, la trei ani de la decesul acesteia
08 sep 2025, 15:52
ParintiSiPitici.ro
EXCLUSIV! „Asta vreau să înțeleagă toată lumea! Învățarea este admirație!” Prof. Claudia Chiru trage un semnal de alarmă: „Cum credeți că ne simțim noi?” / VIDEO
11 sep 2025, 10:23
Se reia circulația pe Splaiul Independenței. Lucrările la planșeul Unirii continuă
06 sep 2025, 12:51
Linia de autobuz 182 din București, prelungită la „Dragonul Roșu”
05 sep 2025, 17:37
Bucharest Street Food Festival. Trafic restricționat pe Kiseleff, de vineri seara până luni dimineața
05 sep 2025, 09:05
Curs valutar BNR 4 septembrie. Câți lei costă azi un euro
04 sep 2025, 13:44
Târgoviște – Pietroșița, se reia transportul feroviar
04 sep 2025, 10:43
Doliu în lumea medicală
03 sep 2025, 16:01
Magistrala de metrou Pipera se extinde. Apar două noi stații
02 sep 2025, 17:58
Curs valutar BNR 2 septembrie 2025. Câți lei costă azi un euro
02 sep 2025, 15:00
La Galați, scut împotriva inundațiilor
29 aug 2025, 12:54
Noi fraude cu locuri de muncă false create de AI – cum să nu cazi în capcană
28 aug 2025, 15:03
BIAS 2025: TPBI recomandă utilizarea transportului public pentru evenimentul din acest weekend
27 aug 2025, 12:33
Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze
27 aug 2025, 13:40
Cele mai sigure și nesigure țări din lume în 2025. România coboară în clasamentul global
26 aug 2025, 10:51
O substanță din ojele semi-permanente va fi interzisă. Comercializarea sau utilizarea ei devine ilegală
26 aug 2025, 09:03
Milioane de locuri de muncă libere și sute de mii de șomeri în UE. Care sunt țările care au nevoie urgentă de angajați
25 aug 2025, 13:02
Înțepăturile de albină pot fi fatale. Lucrurile pe care să le faci și să NU le faci în preajma lor
25 aug 2025, 10:17
Ce poți și ce nu poți transporta în UE sau din afara UE: Se ajunge până la amendă sau urmărire penală, pe lângă confiscarea bagajului
25 aug 2025, 09:35
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
25 aug 2025, 09:07
Cutremur, duminică dimineața, în Vrancea
24 aug 2025, 07:40
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
24 aug 2025, 08:35
Călugărițele, "vedetele" neașteptate ale Bucureștiului. Specialiştii explică ce e cu ele
23 aug 2025, 19:02
Aglomeraţie la vama Giurgiu-Ruse. Ce rute ocolitoare sunt disponibile
23 aug 2025, 09:11
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
23 aug 2025, 08:01
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
22 aug 2025, 17:20
Află modificările aduse la programul RABLA 2025. Noile valori ale voucherelor, ce se schimbă
19 aug 2025, 12:32
Hidroelectrica, mesaj de ultimă oră despre facturi. Prețul final facturat
21 aug 2025, 21:33
Ambasada SUA la București, anunț despre vizele spre America, după ce expiră: Începând cu 2 septembrie
21 aug 2025, 20:35
Litoralul pentru Toți, în perioada 1 - 30 septembrie. Tarife și lista unităților înscrise în program
21 aug 2025, 10:16
Alertă de călătorie în Serbia
20 aug 2025, 17:35
Nouă tentativă de fraudă online! Cum este folosită imaginea lui Nicușor Dan - Foto în articol
20 aug 2025, 17:15
Aplicația EPIDS este funcțională. Persoanele eligibile pot solicita online vouchere pentru plata facturilor la energie
20 aug 2025, 16:06
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
20 aug 2025, 09:18
Cum a reușit un român să-și plătească în doar 4 ani creditul la apartament pe 30 de ani și să nu fie „sclavul băncii“
20 aug 2025, 08:23
Cabana Babele, scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor
19 aug 2025, 15:09
Doina Covurluiului, muzică, dans și tradiție la Festivalul Internațional de Folclor de la Galați
18 aug 2025, 12:29
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
18 aug 2025, 08:42
Aglomerație pe Valea Prahovei și pe drumurile de la mare. Rute alternative ca să nu stai în coloană
17 aug 2025, 13:27
Cum recunoști un atac de cord la munte. Sfaturile salvamontiștilor pentru amatorii de drumeții
17 aug 2025, 12:46
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români
14 aug 2025, 19:33
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
14 aug 2025, 14:57
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB
14 aug 2025, 14:22
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
14 aug 2025, 12:20
Patriarhul Daniel, mesaj cu prilejul Duminicii Migranților: Păstrați cu sfințenie limba, credința și identitatea noastră românească
13 aug 2025, 13:40
CP: ICI București și BIAS anunță lansarea unei noi colecții de NFT-uri
13 aug 2025, 11:14
Alertă de securitate pentru români. Cine este APT Lazarus: atacă prin oferte de angajare sau actualizări software fictive
13 aug 2025, 10:17
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
acum 18 minute
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
acum 21 de minute
Insulă preferată de români, lovită de inundații: Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața
acum 35 de minute
Licitație de lingouri de aur. Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur evaluat la peste 4 milioane de euro
acum 49 de minute
Protestatarii din Nepal și armata discută desemnarea liderului interimar al țării după protestele violente
acum 56 de minute
Mihai Daraban (CCIR), întâlnire oficială cu președintele Camerei de Comerț din  Ucraina în contextul cooperării economice regionale
acum 1 ora 8 minute
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
acum 1 ora 9 minute
BANCUL ZILEI: Despre traficantul de fete
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel