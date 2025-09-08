Data publicării:

Ilie Bolojan, anunț privind creșterea vârstei de pensionare

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Ilie Bolojan, premierul României, a vorbit despre necesitatea creșterii vârstei de pensionare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că trebuie crescută vârsta de pensionare, la toate categoriile, în aşa fel încât populaţia cu vârste între 50 şi 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent.

"Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa muncii, în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare, în aşa fel încât, în intervalul 50 - 65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască", a afirmat Bolojan, la TVR Info, întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor intra şi măsurile privind celelalte categorii care au pensii speciale, pe lângă cele ale magistraţilor.

El a explicat că, dacă nu va creşte vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge "într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii", peste cinci sau zece ani.

"Gândiţi-vă că generaţiile noastre, care sunt de 400.000 - 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieşi la pensie peste zece ani, iar în spate vin generaţii de 200.000, şi, practic, dacă nu creştem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Şi trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generaţiilor care vin după noi, mutându-le nişte împrumuturi în viitor sau neluând nişte măsuri care să reaşeze lucrurile într-o structură normală", a mai spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor fi cuprinse şi măsurile de relansare economică anunţate de PSD, Bolojan a precizat: "Orice propunere pe care un partid din coaliţie, oameni din coaliţie, oameni din afara coaliţiei care pot să-ţi dea nişte propuneri bune, care vin în ideea de a reduce cheltuieli, de a fi mai eficienţi, de a susţine investiţii, de a face relansare economică, de a gândi formule de dezvoltare, este binevenit, şi nu paternitatea este problema la noi".

"Problema pe care am avut-o în toţi aceşti ani a fost să fim responsabili pe poziţiile pe care suntem şi să fim serioşi în implementare. Iar seriozitatea în implementare şi responsabilitatea înseamnă că, dacă anunţi că se va face o reducere de personal, de exemplu, să nu desfiinţezi posturi vacante, pentru că înseamnă că ne batem joc de dumneavoastră şi de cei care se uită la noi. Dacă anunţi asta, înseamnă că trebuie să faci reduceri efective. Dacă nu le spui la oameni, nu putem face decât reduceri de posturi vacante, ele vor avea nişte efecte total secundare, pentru că e posibil să se desfiinţeze două, trei posturi de conducere care se bazează pe aceste posturi vacante, dar efecte reale nu vor fi", a mai explicat premierul.

Potrivit prim-ministrului, trebuie să fie pregătit şi acest tip de măsuri de relansare.

"În aceste două luni de zile pe care acest Guvern le-a exercitat în serviciul României am avut nişte incendii atât de mari, încât a trebuit să lucrăm la stingerea incendiilor financiare, la restabilirea încrederii pieţelor în ceea ce facem în România, la corectarea acestei traiectorii în care ne duceam într-o fundătură fiscală, acesta este adevărul, şi în pasul următor, într-adevăr, trebuie să gândim şi avem pregătite acest tip de măsuri de relansare", a adăugat el.

