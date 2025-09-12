Data actualizării: | Data publicării:

Fenomen spectaculos pe cer, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ce se întâmplă cu Luna

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash

Luna străbate zona de cer în care se află Pleiadele; fenomenul, urmărit cu ochiul liber, dacă e senin.

 Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Şonka, astronom la Observatorul "Amiral Vasile Urseanu".

"În doar şase ore, Luna va trece peste stelele cele mai strălucitoare din roi, iar noi vom putea vedea cu ochiul, prin binoclu sau telescop, foarte multe dispariţii şi apariţii de stele. Fenomenul nu se mai repetă în 2025. (...) Eu propun să staţi comod şi să priviţi timp de câteva ore această trecere, începând cu ora 22:30, când Luna se află înspre răsărit. Nu trebuie ştiut care sunt Pleiadele. Caută Luna, pentru că se va afla chiar în dreptul lor", a scris Adrian Şonka pe pagina sa de Facebook.

Într-o declaraţie pentru Radio România Actualităţi, astronomul a explicat că prin trecerea Lunii în faţa roiului stelar Pleiade se produc mai multe ocultări succesive ale stelelor respective.

"Luna se mişcă pe cer şi acoperă stelele din roiul respectiv, iar stelele dispar şi după aceea apar; şi dispar şi apar. Ocultaţii se numesc. Şi se vede frumos, dacă e senin", a precizat el.

De asemenea, a atras atenţia asupra asupra altui fenomen care va putea fi observat doar prin telescop, în luna noiembrie, când inelele lui Saturn nu vor mai fi vizibile. Şonka a subliniat că fenomenul are loc o dată la 15 ani şi că a mai putut fi urmărit în 2009.

"Saturn se va vedea fără inele. Inelele se vor vedea de pe muchie - ele sunt foarte subţiri şi nu se mai disting prin telescop. Deci, veniţi la observator", a precizat Adrian Şonka. 

