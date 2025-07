Decizie surprinzătoare pe piața vânzătorilor alimentari. Retragere de răsunet: oferea 47 de miliarde, dar a făcut pasul în spate

Retailerul alimentar canadian Alimentation Couche-Tard (ATD) a retras joi oferta sa de 47 miliarde de dolari pentru achiziţionarea Seven & i Holdings, citând lipsa unui angajament constructiv din partea retailerului nipon, transmite Reuters.



Decizia surprinzătoare încheie ceea ce ar fi putut fi cea mai mare preluare străină a unei companii din Japonia, în condiţiile în care divizia Circle K a Couche-Tard încerca crearea unui gigant global pe segmentul magazinelor de proximitate prin achiziţionarea lanţului de magazine 7-Eleven, deţinut de Seven & i Holdings.

"Nu a existat un angajament constructiv sau sincer din partea lor"





"Nu a existat un angajament constructiv sau sincer din partea Seven & i Holdings (7&i) pentru a facilita progresele în vederea încheierii unui acord, în pofida declaraţiilor publice ale reprezentanţilor 7&i, ci a fost o campanie calculată pentru a stârni confuzie şi a amâna discuţiile, în detrimentul companiei şi a acţionarilor 7&i", a transmis Couche-Tard înntr-o scrisoare adresată Consiliului de Administraţie.



Seven & i era văzută ca un test pentru deschiderea companiilor din Japonia la preluările străine. Retragerea ofertei canadiene vine după ce Nippon Steel a primit permisiunea de a achiziţiona U.S. Steel, într-o tranzacţie de 14,9 miliarde de dolari.



Joi dimineaţă, acţiunile Seven & i înregistrau un declin de 9% la Bursa de la Tokyo. Anterior, Couche-Tard a încercat să achiziţioneze compania franceză Carrefour, notează Agerpres.

