Cutremur, luni dimineața, în Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 3, s-a produs luni, la ora 3:15, în județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 126,6 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 32 km vest de Focșani, 55 km nord de Buzău, 81 km est de Sfântu-Gheorghe, 91 km est de Brașov, 94 km sud-vest de Bârlad și 98 km nord-est de Ploiești.



Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.



Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, în data de 16 septembrie.

