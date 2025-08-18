Data publicării:

Cutremur, luni dimineața, în Vrancea

Autor: Claudia Calotă | Categorie: Stiri

Un cutremur cu magnitudinea 3, s-a produs luni, la ora 3:15, în județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 126,6 kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 32 km vest de Focșani, 55 km nord de Buzău, 81 km est de Sfântu-Gheorghe, 91 km est de Brașov, 94 km sud-vest de Bârlad și 98 km nord-est de Ploiești.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, în data de 16 septembrie. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
18 aug 2025, 08:42
Aglomerație pe Valea Prahovei și pe drumurile de la mare. Rute alternative ca să nu stai în coloană
17 aug 2025, 13:27
Cum recunoști un atac de cord la munte. Sfaturile salvamontiștilor pentru amatorii de drumeții
17 aug 2025, 12:46
Atenționare de călătorie în Grecia pentru cetățenii români
14 aug 2025, 19:33
Minivacanța de Sfânta Maria. Program special la muzeele Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
14 aug 2025, 14:57
TPBI prelungește programul liniilor 1, 10, 14, 55, 86, 90, 104 și 311 pentru preluarea spectatorilor meciului Rapid București – FCSB
14 aug 2025, 14:22
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Circulația închisă vineri pe DN1. Rute alternative
14 aug 2025, 12:20
Patriarhul Daniel, mesaj cu prilejul Duminicii Migranților: Păstrați cu sfințenie limba, credința și identitatea noastră românească
13 aug 2025, 13:40
CP: ICI București și BIAS anunță lansarea unei noi colecții de NFT-uri
13 aug 2025, 11:14
Alertă de securitate pentru români. Cine este APT Lazarus: atacă prin oferte de angajare sau actualizări software fictive
13 aug 2025, 10:17
Podul peste Bizdidel, de la intrarea în Pucioasa, a intrat în reparație
12 aug 2025, 16:09
De ce sunt jandarmi cu arme prezenți la metrou - FOTO
12 aug 2025, 14:55
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
12 aug 2025, 08:45
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor
11 aug 2025, 15:21
Cât costă să bei și să mănânci pe Platoul Bucegi - Galerie Foto
10 aug 2025, 18:28
Dâmbovița: Zonă de recreere și agrement în satul Dumbrava
08 aug 2025, 13:34
„Porți Deschise la Palatul Cotroceni”. Anunțul Administrației Prezidențiale
08 aug 2025, 10:55
Cum se vor calcula impozitele pe proprietate: majorări de 100% în cazul acestor clădiri
08 aug 2025, 11:09
Galați: Bobul suspendat din Pădurea Gârboavele, aproape de final
08 aug 2025, 09:25
Cum îți recuperezi permisul de conducere dacă ți-a fost luat pentru neplata amenzilor
07 aug 2025, 22:16
Ion Iliescu, funeralii de stat cu măsuri stricte. Cui nu i se permite accesul și ce gesturi sunt complet interzise
05 aug 2025, 21:44
TPBI prelungește programul a nouă linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor meciului Dinamo - FCSB
01 aug 2025, 13:16
Craiova - Constanța, pe drumul de mare viteză care a fost inaugurat
01 aug 2025, 10:19
SRI, anunț privind transportul lichidelor în bagajul de mână în avion
30 iul 2025, 19:01
Modificare importantă pentru cei care călătoresc cu mijlocul de transport în comun, în București
30 iul 2025, 15:26
Se schimbă controlul la frontierele UE. Modificare din octombrie. Va ști cu nume, amprente digitale și fotografii cine intră și cine iese
30 iul 2025, 15:02
Apă retrasă definitiv de la vânzare în România. ”Este inacceptabil ca, în 2025, să fie comercializată apă ce poate pune în pericol sănătatea populației”
30 iul 2025, 10:16
Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz, de la Roșcani, va fi consolidată și restaurată
30 iul 2025, 10:05
Cutremur de 8,8 grade în Peninsula Kamceatka. Anunț de tsunami în Oceanul Pacific și Japonia
30 iul 2025, 09:03
TPBI: Tramvaiul 41 va fi suspendat, din 1 august. Călătorii vor fi preluați de liniile navetă 641 și 643
29 iul 2025, 15:50
Corneliu Ștefan: Da pentru viață, o acțiune a campaniei "Cadoul vieții", în Bucegi
29 iul 2025, 09:18
Ziua imnului național al României - 29 iulie
29 iul 2025, 08:54
Cutremur, luni după amiază, în România
28 iul 2025, 15:53
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi din toate sectoarele: Lista zonelor afectate
28 iul 2025, 14:50
Salvamont România, atac la decizia Guvernului: Reducerea sporurilor, profund nedreaptă față de salvatorii montani
28 iul 2025, 09:57
De ce se scarpină câinele sau pisica ta. Explicaţiile veterinarului
27 iul 2025, 14:07
Peștera Ialomiței – un deceniu de la redeschidere
27 iul 2025, 09:00
Pilotul Osiceanu, semnal de alarmă. Când e cel mai sigur să zbori? Directiva europeană care a schimbat totul
26 iul 2025, 21:56
Compromisurile firmelor low-cost pentru bilete ieftine. Dezvăluirile pilotului Cezar Osiceanu
26 iul 2025, 14:58
Restricții de circulație în 15 județe din cauza caniculei extreme
25 iul 2025, 17:25
Raed Arafat spune de ce e nevoie să avem cash în casă, bani gheață / video
25 iul 2025, 10:55
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
24 iul 2025, 18:44
Când vom circula pe secțiunea Zimbor - Poarta Sălajului a Autostrăzii A3, realizată prin PNRR
24 iul 2025, 17:42
Apele Române, precizări privind rezervele de apă la nivel național. Recomandări de consum în contextul secetei
23 iul 2025, 20:49
Jennifer Lopez, în concert la București. TPBI: Spectacolul „Summer in the city 2025” deviază duminică opt linii de transport în comun
23 iul 2025, 16:46
Haos pe Autostrada A3. O cireadă de vaci a produs un accident rutier, în zona localităţii Voluntari
22 iul 2025, 16:12
Patriarhul Daniel își aniversează, marți, împlinirea vârstei de 74 de ani. E bine ca de ziua de naștere să arătăm recunoștință
22 iul 2025, 08:59
Alertă gravă de securitate cibernetică. CECCAR: NU este o coincidență – este un atac structurat
21 iul 2025, 18:11
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă. Sectoarele vizate
21 iul 2025, 11:05
De ce badantele și românii care au lucrat în Italia au pensii atât de mici. Semnal de alarmă pentru partidele politice / video
20 iul 2025, 14:38
Grădina Zoologică București se închide pentru trei zile, în urma furtunii de joi 
18 iul 2025, 13:52
Cele mai noi știri
acum un minut
„Enzima miracol” a doctorului Hiromi Shinya. Ce ar trebui să mănânci pentru a trăi 100 de ani
acum 19 minute
România, în pragul crizei financiare. Chirieac: Care e singura instituție ce ar trebui să avizeze orice majorare de salarii și pensii
acum 1 ora 7 minute
Falșii surdomuți au invadat România și prăduiesc oamenii / Când sunt confruntați, încep să vorbească și să înjure / video viral
acum 1 ora 7 minute
Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)
acum 1 ora 14 minute
Cutremur, luni dimineața, în Vrancea
acum 1 ora 16 minute
BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții
acum 1 ora 18 minute
O femeie a cumpărat un set de oale de pe Temu, dar ce a primit n-are legătură cu realitatea: Râzi ca să nu plângi / video
acum 1 ora 31 minute
La ce oră se întâlnește Trump cu Zelenski, Macron, Merz, Meloni, Starmer, Stubb, Rutte și Ursula von der Leyen
Cele mai citite știri
pe 17 August 2025
Destinația din România comparată cu Barcelona și Nisa: E un oraș cu viață non-stop
pe 17 August 2025
Paradoxuri după întâlnirea Trump - Putin și un câștig enorm pentru România. Chirieac: "Îi mulțumim pentru acest serviciu uriaș"
pe 17 August 2025
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
pe 17 August 2025
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
pe 17 August 2025
Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel