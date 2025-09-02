Data publicării:

Curs valutar BNR 2 septembrie 2025. Câți lei costă azi un euro

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
arhivă proprie
arhivă proprie

Leul s-a depreciat marţi în raport cu principalele valute.

Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0781 lei, în creştere cu 0,56 bani (+0,11%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0725 de lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3638 lei, mai mult cu 3,67 bani (+0,84%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3271 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4204 lei, în creştere cu 0,63 bani (+0,11%), faţă de 5,4141 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 487,9002 lei, de la 482,6091 lei, în şedinţa precedentă. 

Curs valutar BNR 2 septembrie 2025. Câți lei costă azi un euro
02 sep 2025, 15:00
02 sep 2025, 15:00
