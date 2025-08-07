Cum îți recuperezi permisul de conducere dacă ți-a fost luat pentru neplata amenzilor

Șoferii vor rămâne fără permis de conducere în cazul în care nu își plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile, iar recuperarea acestuia se poate face doar într-o anumită situație.

Potrivit documentului Ministerului Dezvoltării, șoferii care nu plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile nu vor mai avea dreptu de a conduce: ”Deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”.

În decurs de 15 zile, autoritoritățile trebuie să informeze șoferul care nu și-a plătit amenzile, cu privire la obligația de a plăti, precucum și despre momentul în care își va pierde dreptul de a conduce.

Cum ți se restituie permisul

În plus, permisul poate fi restituit doar în situația în care titularul va dovedi că a plătit toate datoriile la bugetul local, indiferent de motivul pentru care a fost suspendat: ”La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul”.

Cu ce procent crește valoarea amenzilor neplătite la 3 luni și 6 luni

În situația în care amenzile nu sunt plătite în termen de 3 luni, acestea se majorează cu 30%. În situația în care nu sunt plătite nici după 6 luni, se majorează cu încă 30%.

Mai mult, în cazul în care amenda nu este plătită nici după o perioadă de 3 ani, judecătoria din localitatea de pe raza căreia își are domiciliul contravenientul poate să dispună următoarele:

a) transformarea în muncă în folosul comunității;

b) transformarea în amendă penală, cu termen de plată 60 de zile.

Cum poate fi scurtată perioada de suspendare a permisului

Totodată, perioada pentru care este suspendat permisul de conducere poate fi scurtată cu o treime în situația în care titularul arată dovada plătii amenzii aferente contravenției ce a dus la suspendarea permisului.

”Această reducere se aprobă de către șeful poliției rutiere județene sau a municipiului București sau de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute”, conform proiectului Ministerului Dezvoltării.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, ”pentru a încuraja și facilita regularizarea situației contravențiilor, oferind o motivație suplimentară șoferilor pentru a-și achita toate datoriile la bugetul local” a fost introdusă posibilitatea de reducere.

Ce se întâmplă cu situația fiscală / atestatul fiscal în cazul vânzării de automobile

”Vor fi oferite serviciile publice electronice, incluzând situația fiscală atât a vânzătorilor, cât și a cumpărătorilor, în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local”, se mai arată în expunerea de motive a proiectului.

Proiectul este inclus în cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan care au menirea să scadă deficitul bugetar.

