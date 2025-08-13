CP: ICI București și BIAS anunță lansarea unei noi colecții de NFT-uri

Bucharest International Air Show (BIAS) anunță lansarea primei colecții exclusive de NFT-uri, într-o colaborare inovativă cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, pe platforma instituțională ICI D|SERVICES. Proiectul marchează o premieră în aviația mondială.

BIAS devine primul show aerian din lume care lansează propria colecție de NFT-uri și oferă astfel o oportunitate unică pentru pasionații de aviație și tehnologie de a deține un suvenir digital autentic din cadrul unui eveniment de renume mondial. Colecția va fi disponibilă la vânzare în perioada următoare.

NFT-urile (Non-Fungible Tokens) reprezintă o formă revoluționară de a deține și tranzacționa obiecte digitale unice, iar colecția BIAS va include ilustrații digitale cu aeronavele și demonstrațiile de acrobație aeriană ce au consacrat acest eveniment. Fiecare NFT va fi un token unic, oferind posesorilor nu doar un suvenir digital, ci și acces la o parte din istoria și tradiția celui mai mare show aerian din România.

Colecția de NFTs, intitulată „Cloud Chasers”, va fi prezentată și lansată oficial în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc în data de 18 august 2025, la Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”. Această colecție reprezintă aniversarea a 15 ani de excelență aviatică și, de asemenea, primii pași pe care BIAS dorește să îi facă în noile tehnologii emergente, precum blockchain și Web3. Colecția va fi lansată într-un număr limitat de 50 de unități unice, dintre care 15 unități vor fi etichetate cu „Stratosphere VIP”. Toate NFT-urile vor avea atribute inedite și utilitate unică și invită colecționarii de artă digitală într-o nouă aventură aviatică.

Colecția limitată de NFTs este realizată în parteneriat cu ICI București, lider în domeniul cercetării și dezvoltării de soluții IT inovative în România, și marchează astfel o colaborare între tradiția aviației și tehnologia de ultimă oră.

Bucharest International Air Show (BIAS) este cel mai mare și mai important eveniment aviatic din România, care pune Bucureștiul pe harta internațională a show-urilor aeriene. BIAS este o poveste de succes pe care o scriem din anul 2009.

Show-ul reunește an de an piloți civili și militari din țară și din străinătate. Evenimentul este organizat de parteneri prestigioși, precum Compania Națională Aeroporturi București, Forțele Aeriene Române, Aeroclubul României, Romaero, Romatsa și Clubul Sportiv AIBO.

BIAS se desfășoară pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”, al treilea cel mai vechi aeroport din lume, un loc cu o istorie semnificativă în aviație. Anual, evenimentul atrage peste 150.000 de spectatori, care pot urmări spectacole de neuitat ale celor peste 150 de piloți participanți.

Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Informatică (ICI) București, fondat în 1970, este un centru de excelență în cercetare, dezvoltare și inovare în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) din România. De peste 50 de ani, institutul continuă să fie o adevărată sursă de experți, contribuind la progresul informaticii prin cercetări de vârf și proiecte de impact. ICI București are misiunea de a promova excelența în cercetare și inovare pentru a dezvolta economia bazată pe cunoaștere și pentru a integra România în comunitatea globală a cercetării.

Vă așteptăm la BIAS în perioada 29-31august!

Aeroportul Băneasa/Romaero

Intrarea este liberă!

