€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Stiri Social Corneliu Ștefan cu gândul la dâmbovițeni
Data actualizării: 10:44 25 Noi 2025 | Data publicării: 10:37 25 Noi 2025

Corneliu Ștefan cu gândul la dâmbovițeni
Autor: Crişan Andreescu

spital
 

Președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, anunță o nouă investiție în sistemul de sănătate.

"A fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția Centrului de Îngrijiri Paliative Gura Ocniței, un proiect în valoare totală de peste 19.670.000 lei. Durata contractului este de 21 de luni, dintre care: 3 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuția lucrărilor.

Centrul va funcționa în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, iar pacienții vor beneficia de saloane cu băi proprii, cabinete medicale și psihologice, spații pentru tratamente, consiliere și socializare, plus echipamente moderne care să îi ajute în momentele grele.

Un loc construit cu gândul la oameni – la cei care au nevoie de sprijin, grijă și atenție. Pentru că știm cât de important este să aibă condiții bune, respect și profesionalism atunci când le este cel mai greu în viață", a anunțat Corneliu Ștefan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Locuitorii din zonele albastre nu fac yoga și nici CrossFit. Care e secretul longevității
Publicat acum 10 minute
Lavrov încearcă să zădărnicească negocierile dintre Trump și Zelenski. Avertisment pentru SUA
Publicat acum 15 minute
Soția „înșelată” a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT, Valentina Aldea
Publicat acum 19 minute
World Vision cere Academiei Române să schimbe definiţia „femeie” din DEX de Ziua Eliminării Violenţei împotriva Femeilor
Publicat acum 49 minute
CCR a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Noi 2025
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat acum 17 ore si 7 minute
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 23 Noi 2025
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 23 Noi 2025
Alianță politică în premieră! O schimbare surprinzătoare de tabere ridică semne de întrebare
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close