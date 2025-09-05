Bucharest Street Food Festival. Trafic restricționat pe Kiseleff, de vineri seara până luni dimineața

Bucharest Street Food Festival va impune restricționarea traficului rutier pe Şoseaua Kiseleff, iar trei linii de autobuz vor circula pe trasee modificate de vineri seară, de la ora 22.00, până luni dimineață, la ora 07.00.

Astfel, circulația va fi restricţionată pe Şos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu şi Piaţa Victoriei, iar autobuzele liniilor 100, 203 şi 205 vor circula pe trasee modificate, potrivit unui anunț al Asociaţiației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI).

Linia 100 va funcţiona (inclusiv pe timpul nopţii) pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă Sosiri” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii, pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Unirii. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 203 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Victoriei, pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 205 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „M Străuleşti” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piaţa Unirii, pe Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Dacia, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Unirii, staţia „Piaţa Unirii 2”. Celălalt sens nu se modifică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News