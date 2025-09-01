Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe preşedintele PPE, Manfred Weber. Despre ce au discutat

Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit astăzi la Palatul Victoria pe Manfred Weber, președintele Partidului Popular European, într-o întrevedere axată pe consolidarea parteneriatului României cu cea mai mare familie politică europeană.

Discuțiile au vizat atât prioritățile interne, precum proiectele PNRR și deficitul bugetar, cât și aspecte europene majore, inclusiv securitatea pe flancul de est și dezvoltarea unui pilon european de apărare comun.

„Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la sediul Guvernului, vizita președintelui Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber. Discuțiile s-au concentrat pe teme europene majore, dar și pe aspecte ce țin de prioritățile interne ale României.

Premierul a subliniat că parteneriatul României cu Partidul Popular European, cea mai mare familie politică europeană, are un rol important în consolidarea proiectului european și în sprijinirea intereselor naționale în dialogul cu instituțiile Uniunii Europene.

„Pe componenta de politică europeană sunt două direcții pe care vom reacționa convergent: o Europă puternică și o Europă sigură pe flancul de est. În plan intern, discuțiile s-au axat pe susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar și pe implementarea proiectelor din PNRR, în special în domenii esențiale precum spitale și autostrăzi”, a declarat Ilie Bolojan.

La rândul său, președintele PPE, Manfred Weber, a evidențiat importanța unității europene în fața provocărilor actuale, accentuând dimensiunea securității comune: „Un prim element este stabilitatea, apoi vine creșterea economică, iar al treilea punct este securitatea. Este urgent nevoie de construirea unui pilon european de apărare, iar Scutul de Est al Europei nu este doar responsabilitatea României sau a statelor baltice, ci o responsabilitate comună a tuturor țărilor membre. Numai împreună putem garanta o Uniune Europeană puternică și sigură.”

Discuțiile au subliniat importanța continuării acestui parteneriat, cu accent pe investiții, competitivitate și securitate, ca bază pentru o dezvoltare stabilă și sustenabilă pe termen lung.

La întrevederea de la Palatul Victoria alături de premierul Ilie Bolojan au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și europarlamentarul Siegfried Mureșan", se arată în comunicatul de presă emis de Guvernul României.

