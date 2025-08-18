Data publicării:

Bolojan, anunț după negocierile cu magistrații pe tema pensiilor

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o întâlnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de magistrați pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice.

”Sistemul de justiție are un rol foarte important pentru sănătatea unui stat democratic așa cum este România. Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene, însă ține cont, totodată, atât de aspecte de echitate socială, normalitate și eficiență, precum și de realitățile bugetare și necesitatea de a reduce cheltuielile de funcționare ale statului”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat faptul că majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați este o măsură care va genera atât creșterea calității serviciului public, cât și sustenabilitatea sistemului de justiție, iar pentru a nu crea probleme legate de asigurarea resursei în sistem, noua reformă va include perioade tranzitorii. O altă modificare importantă pe care o va introduce noul proiect de lege va fi legată de modul de calcul al pensiei magistraților, măsură ce este în concordanță cu politica guvernamentală de reducere a cheltuielilor publice.

De asemenea, în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria au fost analizate și aspecte legate de necesitatea unei salarizări predictibile în sistemul judiciar, asigurarea condițiilor de muncă pentru magistrați și volumul mare al activității în acest sistem.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, secretarul de stat în Ministerul justiției, Roxana Simona Momeu, și directorul din Ministerul Justiției, Alina Rădoi.

Din partea asociațiilor de magistrați au participat reprezentanți ai Asociației Magistraților din România, Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, Asociației Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociației Procurorilor din România, Asociației Forumului Judecătorilor din România.

Comentarii

