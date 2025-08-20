Data publicării:

Alertă de călătorie în Serbia

Autor: Alexandra Firescu | Categorie: Stiri

MAE a emis alertă de călătorie pentru țara vecină Serbia.

”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Serbia asupra faptului că, în această perioadă, se desfășoară manifestări de protest în mai multe localități din țara vecină, inclusiv în capitala Belgrad și în orașele Novi Sad și Nis.

MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele în care se desfășoară astfel de acțiuni, zonele aglomerate și să urmărească instrucțiunile autorităților locale.

În situații de urgență pe teritoriul Republicii Serbia, cetățenii români pot apela numerele de urgență locale: +381-11192 (poliția), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanța), precum și +381-111987 (asistență auto).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad: +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, pe teritoriul Republicii Serbia au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârșeț: +381 644 584 833 și al Consulatului General al României la Zajecar: +381 692 799 650” arată un comunicat MAE. 

