Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia

MAE face un anunț important pentru românii care urmează să călătorească în Bulgaria, indiferent dacă destinația este Grecia sau Turcia.

”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care intenționează să călătorească în Republica Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către R. Elenă sau R. Turcia că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet din cauza vântului puternic și al nivelului în scădere al fluviului.

În acest context, se recomandă folosirea tuturor celorlalte puncte de trecere a frontierei deschise traficului internațional la frontiera româno-bulgară, după cum urmează: Vidin – Calafat, Kardam - Negru Vodă, Durankulak - Vama Veche, Silistra – Ostrov Călărași, Dobromir – Krushari și Kainardzha – Lipnița, Nikopol - Turnu Măgurele (ferry) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (ferry) (www.ferry.bg), Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călărași) (ferry) (www.spikaferry.com) și Ruse – Giurgiu.

Cetățenii români care tranzitează Podul Dunării la Ruse sunt sfătuiți să ia în calcul posibilitatea creșterii considerabile a timpului de așteptare, în contextul în care autoritățile bulgare desfășoară lucrări de reparație capitală a estacadei (pe partea bulgară).

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro” anunță MAE, într-un comunicat de presă.

