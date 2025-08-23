Aglomeraţie la vama Giurgiu-Ruse. Ce rute ocolitoare sunt disponibile

Poliţia Română avertizează că valorile de trafic la vama Giurgiu-Ruse sunt mari sâmbătă dimineaţă, şi propune şoferilor mai multe rute ocolitoare.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară în condiții de aglomerație pe sensul de ieșire din țară al DN 5 Giurgiu – Ruse, în județul Giurgiu. Sunt valori de trafic ridicate și pe DN 5D, la intersecția cu DN 5.

Cauza este reprezentată de lucrările de reparații efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată prin:

• semaforizare,

• indicatoare rutiere,

• personal de dirijare aflat la fața locului.

De asemenea, pentru evitarea blocajelor și reducerea timpului de așteptare, recomandăm planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative, după cum urmează:

• Județul Dolj: Punctul de trecere Calafat;

• Județul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele;

• Județul Călărași: Punctul de trecere Călărași;

• Județul Constanța: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

