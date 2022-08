Tort de biscuiți. Rețeta preparată de Tily Niculae

Ingrediente

BLAT:

800 gr biscuiți

100 gr migdale sau nuci de pădure

100 gr miez de nucă

SIROP DE CACAO:

250 ml apă

250 gr zahăr

70 gr cacao

150 gr unt

2 ml esență rom

GLAZURĂ:

120 ml smântână lichidă

120 gr ciocolată

Cum se prepară

"Mărunțești biscuiți cu mâna. Nu-i pune într-un robot că-i faci zob. De data asta faci tort, nu blat pentru cheesecake. Într-o cratiță adaugi apa, zahărul,cacaoa și untul. După ce s-au mixat bine ingredientele adaugi esența de rom. Adaugi siropul când s-a răcit peste biscuiții mărunțiți si amesteci.

Între timp, pe foc, într-o tigaie adaugi nucile&migdalele. Le tragi puțin cât să nu se prăjească ci să capete o consistențe crunchy și adaugi peste biscuiții însiropați. Amesteci din nou. Răstorni toată compoziția în orice fel de formă pentru tort ai avea.

Pentru glazură poți lua ciocolată normală, dar eu am găsit bănuți din ciocolată și mi-a fost super ușor să-i pun să se topească la bain-marie. Am adăugat și smântâna iar rezultatul a fost o compozoție omogenă de glazură pe care am turnat-o peste blatul de biscuiți. Recomandarea ar fi să nu degustați mai repede de două ore. Da, știu. Și mie mi se face poftă. Însă pe mine m-au ținut nervii și am lăsat tava cu tort peste noapte la frigider", scrie Tilly Nicuale pe blogul ei.

BONUS: Tort Fraisier, deliciul absolut cu căpșune. Rețea franțuzească

Ingrediente

Pentru crema mousseline:

250 ml lapte

o păstaie de vanilie sau 1 linguriță extract vanilie

2 ouă mărimea L

65 g zahăr

20 g amidon

130 g unt moale

1 lingură Cointreau sau Kirsch

Pentru blat:

3 ouă marimea M

85 g zahăr alb

25 g unt topit călduț

85 g făină

un sfert de linguriță de sare

Pentru sirop:

25 g zahăr

25 ml apă

10 ml Cointreau sau Kirsch

Pentru martipan:

75 g zahăr pudră

75 g făină de migdale

15 g albuș ou

10 g glucoză (opțional)

colorant alimentar roșu

Pentru umplutură:

250 g căpșune cam de aceeași dimensiune

Cum se prepară tortul Fraisier

Se realizează întâi crema mousseline, apoi pandișpanul genovez, siropul și la final martipanul roșu.

Crema mousseline

Într-o cratiță se încălzește laptele alături de păstaia de vanilie tăiată în două părți. Dacă se folosește extract de vanilie se adaugă după fierberea laptelui. Se aduce la fierbere și se dă deoparte. Într-un castron se adaugă ouăle și zahărul. Se mixează până ce ouăle își deschid culoarea (3-5 minute). Treptat se adaugă amidonul cernut și se amestecă având grijă la formarea cocoloașelor, potrivit retete.unica.ro.

Jumătate din cantitatea de lapte preparat mai sus se adaugă peste amestecul de ouă. Se amestecă încontinuu. Amestecul de ouă se adaugă în cratița cu laptele rămas și se pune la foc mediu. Se amestecă încontinuu timp de 3 minute, până se îngroașă. Se ia cratița de pe foc, se adaugă jumătate din cantitatea de unt (65 g unt) și se mixează până ce se obține o cremă omogenă.

Se transferă într-un bol, se acoperă bine cu folie alimentară, astfel încât să atingă cremă peste tot. Se va evita formarea crustei. Se dă la rece. Se va scoate din frigider cu 1 oră sau 1 oră jumătate înainte de a asambla tortul Fraiser. Când suntem gata de asamblarea tortului crema mousseline se va amesteca cu restul de 65 de g unt și lichiorul Cointreau.

Cum se prepară pandișpanul genovez

Se preîncălzește cuptorul la 180 grade Celsius. Se pregătește o formă cu inel cu diametru de 15 cm. Se gresează cu puțin unt. Într-un bol se bat ouăle și zahărul timp de 6-8 minute. Se incorporează untul topit cald și se amestecă bine cu ajutorul unei spatule astfel încât să nu se piardă aerul din amestecul de ouă. Se adaugă făina și sarea cernute în mai multe runde. Se amestecă prin mișcări de învăluire cu o spatulă după fiecare rundă.

Amestecul de pandișpan genovez se toarnă în forma gresată și se gătește 30 – 35 minute pe raftul de mijloc al cuptorului. Se va face proba scobitorii pentru a fi siguri. Se va lasă cel puțin 10 minute să se răcească înainte de a fi tăiat.

Cum se prepară martipanul

Într-un castron se amestecă făina de migdale și zahărul pudră. Se adaugă albușul de ou și glucoza. Se amestecă până se obține o pastă omogenă. La început va fi lipicioasă, dar vom continua amestecare. Se adaugă colorantul treptat, până se obține culoarea dorită. Se frământă. Se formează o bilă de marțipan, se acoperă cu folie alimentară și se dă la rece până la asamblarea tortului Fraisier.

Cum se prepară siropul

Într-o cratiță se pune apa și zahărul. Se pune pe foc mediu, fără a amesteca. Cel mult se poate mișca cratița pentru a ajuta zahărul să se dizolve. După ce zahărul s-a dizolvat, se lasă să firabă timp de 2 – 3 minute. Se dă de pe foc și se adaugă Cointreau sau Kirsch. Se lasă la răcit.

Cum se asamblează tortul Fraisier

Pandișpanul genovez se taie transversal în două blaturi de aceeași dimensiune (undeva la 2 cm grosime). În aceeași formă în care s-a gătit pandișpanul se pune folie alimentară. Se așază primul blat la baza formei. Se însiropează blatul cu jumătate din cantitatea de sirop având grijă ca siropul să fie distribuit uniform. Se pune un strat subțire de cremă mousseline peste blat.

Căpșunele se taie în jumătăți pe lungime și se așază pe marginea formei, de jur împrejur. Cu ajutorul unui poș cu dui se completează spațiile dintre căpșune cu cremă mouselline. Se adaugă restul de căpșune (și ele tăiate pe jumătate). Cu ajutorul poșului completăm spațiile dintre căpșune cu ajutorul cremei moussseline. Păstrăm puțină pentru stratul superior.

Se adaugă blatul rămas și se presează ușor pentru a nu rămâne aer în interiorul stratului cu cremă. Se insiropează baltul cu siropul rămas. Forma se acoperă cu folie alimenatră și se dă la rece pentru minim 2 ore. Se acoperă stratul superior al tortului Fraisier cu crema mousseline rămasă. Se întinde marțipanul într-o foaie de 2 mm grosime. Se taie o formă rotundă cu diametrul de 15 cm. Se așază marțipanul cu grijă peste tortul Fraisier.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News