„Spirală misterioasă” văzută plutind în aurora boreală din Alaska. Imagini spectaculoase/ video

Todd Salat a fotografiat aurora boreală vreme de ani de zile, primind chiar porecla „Vânătorul de Aurora”. Dar, chiar înainte de 2 dimineața, a experimentat ceva nou – „un gir iluminator pe cer” despre care spunea că naviga printre lumini și peste Donnelly Dome, lângă Delta Junction, chiar la sud-est de Fairbanks, Alaska.

El a fotografiat forma misterioasă, care părea a fi o galaxie spirală uriașă, neclară și strălucitoare, plutind chiar deasupra unui munte în mijlocul aurorelor verzi. Și nu a fost singurul, precizează CBS.

La mile depărtare, în nord-vestul Alaska, Elizabeth Withnall a avut o priveliște similară.

„Am văzut cel mai nebunesc lucru de pe cer”, a scris ea pe Facebook. „Întotdeauna văd lucruri ciudate pe cer, dar asta a fost o nebunie.”

Ea a capturat, de asemenea, imagini care arată același obiect masiv, puternic contrastat cu cerul nopții.

Withnall speră ca spirala misterioasă să ducă la apariția unei nave spațiale și a extratereștrilor, dar conform lui Don Hampton de la Institutul de Geofizică Fairbanks al Universității din Alaska, acest eveniment nu a fost legat de un OZN.

În schimb, a spus el pentru Associated Press, a fost de fapt ceva ce a văzut el însuși de trei ori – combustibilul fiind eliberat dintr-o rachetă.

„Când fac asta la altitudini mari, acel combustibil se transformă în gheață. Și dacă se întâmplă să fie în lumina soarelui, când ești în întuneric pe pământ, îl poți vedea ca un fel de nor mare și, uneori, este ca un vârtej”, spuse el. "Nu este o galaxie... Sunt doar vapori de apă care reflectă lumina soarelui."

Acest incident particular a provenit de la o rachetă SpaceX care a fost lansată de la baza forțelor spațiale Vandenberg din California, cu câteva ore înainte. Potrivit Space.com, racheta Falcon 9 avea peste 50 de sateliți la bord și a decolat la 2:48 a.m. ET.

Deversarea combustibilului s-a întâmplat la momentul potrivit pentru a fi vizibilă peste Alaska, a spus Hampton.

