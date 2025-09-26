€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:48 26 Sep 2025

România negociază cu Ucraina producția de drone prin mecanismul SAFE al UE — Reuters
Autor: Andreea Deaconescu

drone FOTO: Agerpres
 

România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE (Security Action for Europe), destinat finanţării prin împrumuturi a unor achiziţii şi investiţii militare.

Totuși, vor mai trece încă cel puţin şapte ani până când țara va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, a declarat agenţiei Reuters o sursă guvernamentală română, relatează vineri această agenţie.

Potrivit acestei surse, România se află în discuţii cu Ucraina, a cărei tehnologie pentru drone a fost "testată în luptă pe scară extinsă", pentru a produce drone în cadrul unui proiect finanţat prin iniţiativa SAFE a Uniunii Europene de acordare a unor împrumuturi pentru reînarmare.

Această iniţiativă este prevăzută cu o finanţare totală de 150 de miliarde de euro, din care statele UE doritoare, dar şi state terţe eligibile, vor contracta împrumuturi pentru proiecte militare. Cea mai mare sumă împrumutată din acest total, respectiv 43,7 miliarde de euro, va reveni Poloniei, urmată de România, care va contracta împrumuturi de 16,7 miliarde de euro. Pentru ca un proiect să poată beneficia de împrumuturile SAFE, 65% din valoarea sa trebuie contractată cu companii din statele UE, din Spaţiul Economic European sau Ucraina.

Pe de altă parte, "avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană, dar nimeni nu le are", a indicat sursa citată. "Până atunci, apărarea va fi asimetrică, cu costuri uriaşe pentru apărarea antiaeriană, care nu pot fi acoperite decât la nivelul NATO", explică aceeaşi sursă, neprecizată.

Printre armele antiaeriene de care dispune România, rachetele sol-aer portabile sud-coreene Chiron şi tunurile antiaeriene germane Gepard sunt deocamdată opţiunile cele mai eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru apărarea împotriva dronelor, mai afirmă sursa menţionată. Sistemele autopropulsate Gepard sunt amplasate în proximitatea zonelor populate din apropierea graniţei cu Ucraina, dar costurile pentru acoperirea întregii frontiere cu astfel de sisteme şi operarea lor ar fi prohibitive.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drone
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
România negociază cu Ucraina producția de drone prin mecanismul SAFE al UE — Reuters
Publicat acum 18 minute
Câți români au murit pe șosele în ultimii 5 ani. Titi Aur: Pentru autorități, nu contează!
Publicat acum 22 minute
Deversări controlate la Vidraru. Apele Române, informații pentru cetățenii din aval de baraj
Publicat acum 35 minute
Ce reducere vor avea studenții la tren în noul an universitar. Anunțul CFR
Publicat acum 45 minute
Danemarca nu are de gând să invoce articolul 4 al NATO, după ce incursiunea unei drone a închis aeroportul din Copenhaga
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 19 ore si 53 minute
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close