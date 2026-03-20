Ministrul Apărării confirmă: Trei avioane americane au decolat de la București. "Nu știu unde se duc"

După ce în presă a apărut informația că avioanele americane staționate în București au efectuat primele misiuni în conflictul din Orientul Mijlociu, ministrul Apărării, Radu Miruță, a venit cu o reacție. El a confirmat faptul că trei dintre cele cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene ale SUA, staționate la București, au efectuat un zbor joi seară, însă a spus că nu se știe dacă au fost implicate în operațiuni de realimentare.

„Deocamdată, în baza hotărârii Parlamentului de săptămâna trecută, noi punem la dispoziție baza 90 pentru aceste aeronave. Pot să confirm că au plecat într-adevăr trei aeronave militare care au efectuat un zbor, dar dacă au alimentat sau nu, nu este o chestiune care ni se raportează nouă.

Radu Miruță: Nu știu unde se duc, știu că trei aeronave au plecat

Toate aeronavele care zboară în spațiul aerian românesc sunt cu informarea spațiului aerian român. Statul român este anunțat pentru a avea acele aeronave culoare de zbor. Este o chestiune publică. Nu știu unde se duc, știu că trei aeronave au plecat, au zburat în afara spațiului aerian românesc, dacă au alimentat sau nu au alimentat, nu știu să vă spun.

S-a votat în Parlament să vină până la 15 aeronave de tip cisternă. Zilele trecute au venit 3 și încă alte două, eu știu că veniseră cinci, nu știu dacă au mai venit sau nu ieri”, a declarat Radu Miruță pentru Antena 3 CNN.

Radu Miruță, despre aminințările Iranului: Ne facem mai puține griji decât ne făceam acum o săptămână

Radu Miruță a fost întrebat și dacă ar trebui să ne facem griji cu privire la amenințările venite din partea Iranului la adresa României.

„Nu ne facem griji în acest moment pe teritoriul României cu privire la aceste amenințări (din partea Iranului n.r.). Ne facem mai puține griji decât ne făceam acum o săptămână”, a mai declarat Radu Miruță.

Reamintim că în data de 11 martie, România a aprobat în CSAT și apoi în Parlament cererea SUA de a desfășura temporar avioane de luptă la bază aeriană din Marea Neagră pentru a ajuta la operațiunile militare din Orientul Mijlociu. Pe lângă echipamentele de observație, drone și avioane de realimentare în aer, în România vor ajunge circa 400-500 de militari americani, la bazele aeriene Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii.