„Săptămâna trecută, Guvernul României a prelungit acest program încă un an de zile, iar acesta este mult mai generos față de IMM Invest Plus 2020. S-au mărit ajutoarele de stat; s-au introdus start up-urile din toate programele - pentru că el are sub-componente: IMM Invest Plus, Garant Construct, Innovation, IMM Prod, Agro IMM Invest - până acum era mult mai dificil pentru start up-uri; s-au mai introdus grupurile de producători recunoscute în conformitate cu OUG 37 - foste cooperative care nu erau eligibile - pe lângă organizațiile de producători și alte forme asociative din sectorul fructelor și legumelor; se introduce și comerțul cu produse agricole, piscicole și așa mai departe, cu excepția băuturilor și a tutunului care nu pot fi finanțate prin acest program.

De asemenea, la IMM Prod era o prevedere că doar producția din mediul urban era eligibilă, cea din mediul rural nu. Acum a fost eliminată această interdicție, tot ce înseamnă producție din mediul rural sau urban primește finanțare în cadrul programului. Am mai introdus și beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahar - ei puteau accesa maximum 5 milioane, acum pot până la 10 milioane. Am mai introdus și întreprinderile mici, mediu capitalizate, de exemplu CET-urile. S-au modificat și plafoanele la ajutorul de stat, pentru agricultura primară, de la 62.000 de euro la 250.000 de euro. Pentru piscicultură și acvacultură plafonul s-a mărit de la 75.000 de euro la 300.000 de euro, iar pentru toate celelalte domenii ajutorul de stat era maximum 500.000 de euro, iar de acum o să fie 2.000.000 de euro”, a declarat Dumitru Nancu, director general al FNGCIMM, la interviul zilei, pentru DC News și DC Business.

Dumitru Nancu a declarat și că Fondul Național de Garantare a devenit cea mai importantă instituție financiară a statului român.

„Fondul Național de Garantare deja a ajuns să dețină peste 50% din activele bancare, devenind cea mai importantă instituție financiară a statului român. Prin programul IMM Invest, care a început acum 2 ani și jumătate, în iunie 2020, și care va continua anul următor, a acordat până în prezent 65.000 de credite. Suma infuzată în economie, în acești 2 ani și jumătate, de către cele 21 de instituții bancare, se ridică la aproape 49 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproape 5% din PIB. Fondul Național de Garantare, prin Ministerul de Finanțe, a garantat 41 de miliarde de lei”, a spus Dumitru Nancu.

