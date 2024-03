Elon Musk, o nouă analiză controversată asupra războiului din Ucraina: Recomand o înțelegere negociată înainte ca acest lucru să se întâmple 

Cunoscutul miliardar Elon Musk, CEO-ul Tesla și al altor companii de succes, inclusiv X (fosta Twitter), a făcut o analiză a războiului din Ucraina în cadrul unei postări. Analiza sa a stârnit un val reacții și milioane de vizualizări.

Elon Musk spune că : "A fost o tragică risipă de vieți omenești pentru Ucraina să atace o armată mai mare, care avea apărare în adâncime, câmpuri minate și artilerie mai puternică, când Ucraina nu avea blindate sau superioritate aeriană! Orice nebun ar fi putut prevedea asta".

"Recomandarea mea de acum un an a fost ca Ucraina să se tranșeze și să aplice toate resursele pentru apărare. Chiar și așa, este greu să ții un teren care nu are bariere naturale puternice", mai spune miliardarul.

"Nu există nicio șansă ca Rusia să cucerească toată Ucraina, deoarece rezistența locală ar fi extremă în vest, dar Rusia va câștiga cu siguranță mai mult teren decât are astăzi", afirmă omul de afaceri.

"Cu cât războiul va continua mai mult, cu atât mai mult teritoriu va câștiga Rusia până când va ajunge la Dnepr, care este greu de depășit. Cu toate acestea, dacă războiul va dura suficient de mult, Odessa va cădea și ea", a declarat el.

"Dacă Ucraina pierde sau nu tot accesul la Marea Neagră este, în opinia mea, adevărata întrebare rămasă. Recomand o înțelegere negociată înainte ca acest lucru să se întâmple", a concluzionat Elon Musk în postarea sa de pe X.

