DROB de miel. Rețeta simplă a lui Chef Cătălin Scărlătescu. Cum îl prepari pas cu pas

Prințul Charles devine "cvasi-Rege". Expert regal, detalii și explicații neașteptate: Regina Elisabeta nu va abdica niciodată!

Chef Scărlătescu, unul dintre cei mai iubiți bucătari, a dezvăluit rețeta de drob pe care a moștenit-o de la bunica lui.

"În Joia Mare, bunica obişnuia să vopsească ouăle. Nu ştiu când avea timp pentru toate treburile gospodăreşti, dar mereu masa ei era încărcată de bunătăţi. Tot în perioada asta, ne răsfăţa şi cu celebra prăjitură cu bulion, făcută din ingrediente atât de simple, dar cu un gust absolut fabulos. De la bunica am moştenit multe reţete de suflet, ea era cea care nu ştia cu ce bunătăţi să mă mai încânte.

Pe bunica o chema Amalia. Era cea mai blândă persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Şi toate mâncărurile ei mi-au rămas în suflet. Nu degeaba se spune că gustul se formează în copilărie şi că mâncarea este, în esenţă, amintire. De la ea am moştenit şi rețeta de drob de miel pe care o pregătesc în fiecare an de Paşte şi pe care astăzi vreau să o împărtăşesc cu voi", a povestit Cătălin Scărlătescu pe contul său de socializare.

INGREDIENTE

- organele de la un miel: ficatul, rinichii, plămânii, inima;

- 250 grame carne de miel;

- 400 grame ceapă și usturoi verde;

- 400 grame mărar și pătrunjel verde;

- ouă bătute (pentru fiecare 1 kilogram de compoziție folosesc opt ouă bătute);

- sare,

- piper

- ulei de floarea soarelui;

- prapure.

MOD DE PREPARARE

1. Organele și carnea se taie cuburi mari și se călesc în tigaie cu ulei de floarea soarelui, sare și piper. Apoi le dăm deoparte și le lăsăm la scurs.

2. 25% din compoziție se taie cuburi, restul se toacă la mașina.

3. Ceapa și usturoiul verde se toacă mărunt și se prăjesc în tigaia în care am călit organele. Lăsați să se evapore toată apa din tigaie.

4. Mărarul și pătrunjelul se toacă "aproape fin" și se amestecă bine.

5. Pentru fiecare 1 kilogram de compoziție amestecați 8 ouă bătute omletă. Asezonați cu sare și piper după gust.

6. Înveliți compoziția într-un prapure și puneți la cuptor la 140 °C, pentru 50 de minute.

Drobul se servește rece și, opțional, cu muștar alături.