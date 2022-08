De vară: Salată cu pere, brânză de capră şi alune de pădure

Ingrediente pentru 4 porţii

salată

rucola şi spanac

o pară

brânză de capră

alune sau nuci

ulei de măsline extravirgin

zeamă de lămâie

o linguriţă de miere

muştar de Dijon

Preparare

Vă trebuie un amestec de frunze - salată, rucola și spana, o pară, un picuț de brânză de capră, alune sau nuci și un dressing făcut dni 3 linguri de ulei de măsline extravirgin, o lingură de zeamă de lămâie, o linguriță de miere și una de muștar de Dijon + sare şi piper. Se amestecă frunzele și para tăiată feliuțe cu dressingul, se mută pe o farfurie, se presară pe deasupra brânză de capra, câteva feliuțe de pară și nişte alune sfărâmate şi, la alegere, încă o linguriță de dressing.

3 motive să mănânci pere

Mănâncă pere în sezonul lor, cumpărându-le de la ţăranii autohtoni. Spală-le bine, înainte de a le consuma. Perele sunt bogate în fibre şi au foarte puţine calorii. Sunt pline de vitamina C, antioxidanţi, flavonoizi şi carotenoide (în special, perele roşii). Mai conţin vitaminele K şi B6, ne reaminteşte clicksănătate.ro.

Pierzi în greutate

Poţi scăpa de colăcei şi aripioare mâncând câteva pere în fiecare zi. Perele, pentru că nu conţin grăsimi şi colesterol dar au 84% apă, pot fi adăugate în dieta ta zilnică, ele fiindu-ţi un aliat în lupta cu kilogramele în plus. Aceste fructe, fiind bogate în apă, contribuie la diureză şi ajută la eliminarea retenţiei de apă din organism.

Nu mânca doar pere ci ai grijă să ai o dietă echilibrată. Perele, deoarece reprezintă o sursă bogată în fibre, te vor ajuta la digestie şi vor preveni constipaţia. Oamenii de ştiinţă, în urma numeroaselor studii despre beneficiile perelor asupra sănătăţii, au ajuns la concluzia că un consum regulat de pere reduce riscul de obezitate, diabet şi boli cardiovasculare, notează medicalnewstoday.com.

Prin urmare, aceste fructe combat riscul de moarte prematură şi promovează un stil de viaţă sănătos, ajutându-te să slăbeşti. De asemenea, pentru că perele sunt o sursă bogată de vitamine şi minerale, ele te ajută să te încarci cu energie.

Bine de ştiut!

Cei care suferă de colon iritabil nu ar trebui să mănânce foarte multe pere sau mere zilnic. Aceste fructe conţin foarte multă fructoză şi foarte puţină glucoză (ambele substanţe sunt zaharuri naturale). Fructoza, odată ajunsă în organism, fermentează. Din această cauză, un consum ridicat de pere ori mere va cauza numeroase daune gastrointestinale: balonare, gaze, crampe şi diaree.

Întăresc sistemul imunitar

Dacă ai imunitatea scăzută şi un deficit de vitamina C mănâncă pere. Ele sunt o sursă bogată de vitamina C, substanţă care are un efect antioxidant. Această vitamină previne îmbătrânirea prematură. Corpul foloseşte vitamina C pentru producerea de colagen, un compus benefic pentru piele, membrane, tendoane şi ligamente. Recent s-a descoperit că o dietă bazată pe un consum regulat de alimente bogate în fibre, cum ar fi perele, contribuie la întărirea sistemului imunitar. Fibrele au şi efect antiinflamator şi previn bolile de inimă, obezitatea, diabetul şi cancerul. În cazul diabetului, se recomandă perele pentru că stabilizează nivelul zahărului din sânge.

Inimă sănătoasă

Dintre toate mineralele conţinute de pere (calciu, fier, magneziu), potasiul este în cantitatea cea mai mare. O pară de mărime mare conţine circa 267 mg de acest mineral, una de mărime medie conţine în jur de 206 mg, iar o pară mică 172 mg de potasiu, scrie livestrong.com. Specialiştii spun că dacă vei consuma alimente bogate în fibre acest lucru va determina scăderea nivelului de colesterol „rău“ şi a presiunii arteriale.

