Clătite cu Fanta și gem de portocale. Rețeta inedită și delicioasă

Ingrediente

1 litru fanta de portocale

aproximativ 500 g făină

puţină sare

2 esenţe de portocale sau lămâie

coaja de la 1/2 portocală

coaja de la 1/2 lămâie

gem de potocale

150 ml ulei

Cum se prepară

Se amestecă făina cu sarea, coaja de portocale şi lămâie şi esenţa. Se pune câte puţin din Fanta şi se mixează cu robotul bine (grijă că face spumă mare), iar la final uleiul (şi nu se mai pune în tava de teflon), scrie bucataras.ro. Zahăr nu se pune în compoziţie deloc. Se ia cu polonicul din compoziţia de clătite şi se prăjesc în tigaie fără ulei (dacă tigaia e de teflon). Se ung cu gem de portocale(unul din preferatele soţului), se rulează şi se servesc cu multă poftă.

Vezi și: Clătite din aluat opărit. Cea mai bună rețetă

Bonus: Clătite Suzette

Ingrediente

- 100 g făină

- 250 ml lapte

- 1 ou

- 2 linguri zahăr

- un praf sare

- 1 lingură unt/ulei

Sosul de portocale

- 50 g unt

- 3 linguri zahăr

- 150 ml suc de portocale

- coaja rasă de la o portocală

- 1 linguriţă esenţa portocale

Cum se prepară

Bate oul şi adaugă laptele, urmate de sare şi de zahăr. Încorporează făina şi uleiul, mixează bine aluatul şi prăjeşte clătitele pe ambele părţi în tigaia bine încinsă. Într-o tigaie adâncă, topeşte untul şi combină-l cu zahărul, până când încep să se caramelizeze. Adaugă sucul de portocale şi aroma, urmate de coaja de portocală. Lasă sosul de portocale să scadă, apoi trece fiecare clătită prin sos pentru a obţine clătitele cu portocale Suzette, potrivit retetepractice.ro.

BONUS: Clătitele elvețiene de cartofi

Ingrediene

660 g cartofi

125 g unt

7 g sare

piper

Cum se prepară

Încingi cuptorul la 190 de grade Celsius. Speli şi cureţi de coajă cartofii. Tai cartofii felii subţiri (1 mm grosime) pe lăţime. Aşezi feliile în straturi. Tai făşii feliile , tot cam de 1mm.Cut the stacked slices into shreds (approximately 0.03 in / 1 mm wide). Pui cartofii tăiaţi într-un vas de apă. Scurgi cartofii bine de tot şi îi storci bine. Excesul de apă îl elimini cu prosoape de hârtie. Cât se scurg cartofii, topiți untul în tigaie, scrie clickpoftabuna.ro.

Amesteci cartofii cu untul topit şi cu sare. Încingi o tigaie la flacără măricică. Pui cartofii pregătiţi în tigaia fierbinte. Presezi cartofii în vas, astfel încât să acopere întreaga suprafaţă a tigăii. Laşi 5 minute sau până devine auriu şi crocant pe fund. Bagi la cuptor tigaia pentru a finaliza şi laşi 10-15 minute. Scoţi tigaia şi cu grijă întorci cartofii pe partea cealaltă. Mai laşi în cuptor încă 15 minute. După ce ai copt cartofii, îi laşi deoparte 5 minute. Pe măsură ce se mai răcesc, devin mai crocanţi. Taie în 6 porţii egale.