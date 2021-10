Clătite din aluat opărit. Cea mai bună rețetă

Ingrediente

– 2 pahare de lapte

– 1 pahar de apă clocotită

– 3 ouă

– 1.5 pahar de făină

– 3 linguri de ulei vegetal (sau unt topit)

– 1/2 linguriță de sare

– 2 linguri de zahăr

– 1/2 linguriță bicarbonat de sodiu stins cu suc de lămâie

Cum se prepară

Fierbeți laptele și lăsați-l să se răcească puțin. Bateți ouăle cu zahăr, sare și lapte. Folosiți un mixer. Amestecând încontinuu, turnați apa clocotită (foarte fierbinte). Treptat, adăugați făina cernută. Nu deconectați mixerul. Amestecați încontinuu, astfel încât să obțineți o masă omogenă, scrie bucatarul.eu. Adăugați uleiul (sau untul topit) și amestecați. Adăugați bicarbonatul de sodiu și amestecați din nou.

Acoperiți aluatul cu un prosop și lăsați-l la temperatura camerei timp de 30 de minute. Obțineți un aluat destul de lichid. Înainte de a prăji clătitele, mai amestecați încă o dată aluatul. Prăjiți clătitele într-o tigaie unsă cu puțin ulei. La dorință, puteți umple clătitele cu brânză de vaci sau altă umplutură preferată.

BONUS: Clătite elvețiene de cartofi

Ingrediene

660 g cartofi

125 g unt

7 g sare

piper

Cum se prepară

Încingi cuptorul la 190 de grade Celsius. Speli şi cureţi de coajă cartofii. Tai cartofii felii subţiri (1 mm grosime) pe lăţime. Aşezi feliile în straturi. Tai făşii feliile , tot cam de 1mm.Cut the stacked slices into shreds (approximately 0.03 in / 1 mm wide). Pui cartofii tăiaţi într-un vas de apă. Scurgi cartofii bine de tot şi îi storci bine. Excesul de apă îl elimini cu prosoape de hârtie. Cât se scurg cartofii, topiți untul în tigaie, scrie clickpoftabuna.ro.

Amesteci cartofii cu untul topit şi cu sare. Încingi o tigaie la flacără măricică. Pui cartofii pregătiţi în tigaia fierbinte. Presezi cartofii în vas, astfel încât să acopere întreaga suprafaţă a tigăii. Laşi 5 minute sau până devine auriu şi crocant pe fund. Bagi la cuptor tigaia pentru a finaliza şi laşi 10-15 minute. Scoţi tigaia şi cu grijă întorci cartofii pe partea cealaltă. Mai laşi în cuptor încă 15 minute. După ce ai copt cartofii, îi laşi deoparte 5 minute. Pe măsură ce se mai răcesc, devin mai crocanţi. Taie în 6 porţii egale.