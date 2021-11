Supă cremă de dovleac, REȚETĂ. Cori Grămescu, INGREDIENT surpriză: Aport scăzut de calorii, oferă sațietate MARE

"În sezonul rece creșteți consumul de legume mai consistente, de rădăcinoase, pentru că ele ne dau energie, sațietate și ne ajută să suportăm mai ușor frigul.

Și pentru că temperaturile au scăzut avem nevoie de mâncare caldă. Așa că, azi vă propun o idee de prânz cald cu dovleac.

Dovleacul poate fi ușor integrat într-un plan alimentar de slăbire pentru că are un aport scăzut de calorii, este o sursă bogată de fibre, și acest aport crescut de fibre ne ajută digestia, dar cel mai important oferă o sațietate mare.

– Supă cremă de dovleac - Ingrediente pentru 4 porții:

- 600 g dovleac

- 3/4 l lapte de cocos neîndulcit

- 200 g cremă de brânză light

- 40 g unt cu conținut scăzut de grăsimi

- 1 vârf de nucșoarăsare

- piper

– Supă cremă de dovleac - Preparare:

Tăiați dovleacul în cuburi mici, apoi topiți untul într-o oală și adăugați dovleacul, puneți puțină apă și lăsăți-l până când se sfărâmă, peste se toarnă laptele fierbinte, sare și piper, se presară nucșoară și se fierbe timp de 30 de minute.

Apoi, puneți această supă într-un blender și adăugați crema de brânză light", a scris Cori Grămescu pe pagina sa de Facebook.

Nutriționistul Lygia Alexandrescu a vorbit la Antena 3 despre beneficiile pe care le aduce dovleacul, vedeta acestei perioade. Întărește imunitatea, are vitamine, dar ajută și în lupta cu kilogramele în plus.

”Este vedeta sezonului. Dovleacul este în primul rând, o sursă foarte bună de fibre alimentare. Avem nevoie de ele, mai ales pentru o bună imunitate în perioada aceasta, are un conținut scăzut de calorii, oferă sațietate și este aliat în lupta cu kilogramele. Chiar dacă sunt persoane care au diverse afecțiuni de tipul diabetului, el este recomandat având un indice glicemic scăzut. Fie că e consumat sub formă de supă cremă, fie că este consumat la cuptor chiar ca un desert cu puțină scorțișoară, sau sub formă de dovleac copt, sub formă de piureuri, sau chiar ca plăcintă uneori, în prima jumătate a zilei, dovleacul este foarte recomandat", a declarat medicul Lygia Alexandrescu.