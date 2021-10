Dovleacul, vedeta sezonului, aliat în lupta cu kilogramele

Nutriționistul Lygia Alexandrescu a vorbit la Antena 3 despre beneficiile pe care le aduce dovleacul, vedeta acestei perioade. Întărește imunitatea, are vitamine, dar ajută și în lupta cu kilogramele în plus.

”Este vedeta sezonului. Dovleacul este în primul rând, o sursă foarte bună de fibre alimentare. Avem nevoie de ele, mai ales pentru o bună imunitate în perioada aceasta, are un conținut scăzut de calorii, oferă sațietate și este aliat în lupta cu kilogramele. Chiar dacă sunt persoane care au diverse afecțiuni de tipul diabetului, el este recomandat având un indice glicemic scăzut. Fie că e consumat sub formă de supă cremă, fie că este consumat la cuptor chiar ca un desert cu puțină scorțișoară, sau sub formă de dovleac copt, sub formă de piureuri, sau chiar ca plăcintă uneori, în prima jumătate a zilei, dovleacul este foarte recomandat", a declarat medicul Lygia Alexandrescu.

Supă cremă de dovleac. Cea mai simplă, delicioasă și aromată rețetă

Dovleacul este un aliment specific toamnei, îndrăgit pentru gustul său dulce, dar și pentru faptul că este bogat în vitamine și minerale. Supa cremă de dovleac va fi cu siguranță pe gustul tuturor membrilor familiei.

Ingrediente: 200 g dovleac crud, 1 morcov mic, 1 ceapă, 1 feliuță de țelină, jumătate de ardei gras, pătrunjel, 1 cub de unt.

Mod de preparare:

Tăiem morcovul, ceapa, țelina și ardeiul cubulețe și le punem la fiert în aproximativ 1 l de apă. Când sunt aproape fierte, adăugăm peste ele și dovleacul tăiat bucăți. Se lasă la fiert totul încă 15 minute. La sfârșit, adăugăm pătrunjelul și luăm oala de pe foc, scrie Flaveur.ro. Scoatem legumele din apă și le mixăm la blender. Treptat, adăugăm din apa în care au fiert legumele pentru a obține consistența dorită. Adăugăm și untul pentru a fi o supă cremoasă. Pentru ca mâncarea să fie și mai bogată în vitamine, puteți găti legumele la abur. Poftă bună!

Toamna, momentul perfect pentru clătite cu dovleac și scorțișoară

În cele ce urmează, vă prezentăm rețeta.

Ingrediente

400 g dovleac

200 g făină

130 ml lapte

2 ouă

3 linguri zahăr

1/2 pliculeț praf de copt

un praf bicarbonat de sodiu

1/2 linguriță scorțișoară

un praf sare

esență vanilie

Mod de preparare:

Curăță și rade dovleacul sau dă-l prin robotul de bucătărie. Combină dovleacul cu zahărul și călește-l la foc mic pentru zece minute, apoi adaugă scorțișoară. Combină dovleacul cu laptele, esența de vanilie, ouăle bătute, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și sarea.

Încorporează făina în aluat până la omogenizare și prăjește clătitele cu dovleac și scorțișoară într-o tigaie antiaderentă, câte 1-2 minute pe ambele părți, notează retetepractice.ro. Servește clătitele cu dovleac și scorțișoară cu sirop de arțar, miere, nuci sau frișcă.