Giganții farmaceutici americani și chinezi au semnat un acord de transfer tehnologic pentru medicamentul COVID-19, Molnupiravir

Cele două părți vor negocia, de asemenea, fezabilitatea unui transfer tehnologic, astfel încât medicamentul Molnupiravir să poată fi produs și furnizat pe piața continentală din China, potrivit Global Times.



În cadrul cooperării, Sinopharm ar obține drepturi exclusive de distribuitor și de import pentru Molnupiravir. Sinopharm ar promova în mod activ localizarea producției și furnizarea tratamentului după ce MSD va transfera tehnicile pentru a ajuta China să lupte împotriva pandemiei, potrivit declarației.



Molnupiravir este unul dintre cele mai utilizate tratamente orale pentru COVID-19. Celălalt este Paxlovid de la Pfizer.



Potrivit declarației, Molnupiravir a fost aprobat sau pus în uz de urgență în peste 40 de țări și regiuni, inclusiv SUA, UE, Australia, Japonia și Coreea de Sud, precum și regiunile Chinei Hong Kong și Taiwan. Până la sfârșitul lunii august, MSD a livrat 8,6 milioane de cure de Molnupiravir în aproximativ 30 de piețe și a tratat peste 1,8 milioane de pacienți.



Wu Hao, șeful Departamentului de Boli Infecțioase al Spitalului Beijing Youan, Universitatea Capitală de Științe Medicale, a declarat, la ceremonia de semnare, că Molnupiravir este un medicament oral pentru cazurile ușoare și moderate de COVID-19 la adulții cu risc de spitalizare. Studiile anterioare au arătat că poate reduce semnificativ cazurile de spitalizare și deces.



Analiza a arătat că tratamentul poate reduce spitalizarea sau decesul cu 30% și ameliorează simptome precum anosmia, febra și tusea.



Studiile anterioare și datele din lumea reală au arătat că Molnupiravirul are activitate antivirală împotriva diferitelor variante SAR-CoV-2, inclusiv dominantul Omicron, a remarcat Wu.



Potrivit unui studiu publicat la începutul lunii august în New England Journal of Medicine, unele medicamente antivirale cu molecule mici, inclusiv Molnupiravir, pot avea valoare terapeutică împotriva subliniilor BA.2.12.1, BA.4 și BA.5 ale SARS-CoV- 2 variante Omicron.



Un alt avantaj al Molnupiravir în comparație cu alte tratamente antivirale orale este că nu declanșează interacțiuni medicament-medicament. Astfel, este potrivit pentru pacienții cu COVID-19 cu afectare renală sau hepatică, precum și pentru cei de vârste mai mari și de toate greutățile, a menționat Wu.



”Avem nevoie de mai multe opțiuni pentru tratamentul COVID-19 în fața virusului cu mutații rapide. Molnupiravir este cea mai nouă opțiune pentru China pentru combaterea pandemiei”, a spus Wu.



Președintele Sinopharm, Liu Jingzhen, a declarat la ceremonia de semnare că cooperarea cu MSD este o practică activă pentru tratarea COVID-19 și construirea unei comunități globale de sănătate pentru toți. Liu a sperat că cele două părți să-și exploateze avantajele reciproce, să sporească cooperarea internațională și să ofere pacienților chinezi cât mai curând posibil medicamente calificate, accesibile și la prețuri accesibile.



Rob Davis, director executiv și președinte al MSD, a declarat într-o declarație că MSD este foarte fericit să coopereze cu Sinopharm pentru a oferi Chinei tratamentul.



”Este cel mai recent efort major al nostru de a ajuta lumea să combată pandemia și să promovăm utilizarea globală a tratamentului”, se arată în declarație.

Citește și:

Khosta-2, un nou virus declanșat în Rusia. Carmen Dorobăț: Ne putem aștepta să-și facă simțită prezența în sezonul rece

Khosta 2, noul virus respirator descoperit printre lilieci, este acoperit cu proteine de tip spike care pot infecta celulele umane folosind aceleași căi de intrare. După o pandemie de COVID-19, care nici nu s-a încheiat, un nou virus amenință umanitatea.

Am discutat cu medicul infecționist Carmen Dorobăț pentru a ne explica mai multe despre transmiterea acestor virusuri și, dacă, este cazul să ne facem griji.

”În apariția unui virus nou cel mai important lucru este acela ca cercetătorii să ne pună în vedere familia din care face parte pentru că noi trebuie să știm dacă avem antiviral la dispoziție, cum nu am avut în cazul coronavirusului.

Un alt lucru pe care trebuie să îl știm este calea de transmitere a virusului. Noi trebuie să știm acest lucru pentru a putea să sfătuim populația de ceea ce trebuie să se ferească. În sezonul rece ne putem aștepta ca un astfel de virus să își facă simțită prezența”, a explicat în exclusivitate pentru DC Medical, prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News