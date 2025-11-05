€ 5.0851
Data publicării: 10:08 05 Noi 2025

Generalul american Ben Hodges, despre retragerea trupelor SUA din România: Cel mai prost moment posibil
Autor: Doinița Manic

ben-hodges-general-romania-rachete_61718200 Generalul american Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA. Foto: Inquam Photos / Adel Al-Haddad
 

Fostul şef al Forţelor Terestre Americane din Europa, generalul american Ben Hodges, a vorbit despre decizia SUA de a reduce numarul militarilor americani din România.

Generalul american Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA din Europa, a criticat decizia Washingtonului de a reduce prezența militară americană din România. El consideră că momentul ales este „cel mai prost posibil”, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și al tensiunilor crescute la Marea Neagră.

"Ei bine, vorbim de o chestiune pe care Administrația Trump o plănuiește și de care vorbește de foarte mult timp, dacă e să ne întoarcem în timp chiar până la prima administrație Trump.

Eu nu sunt de acord cu analiza lor, ei au ajuns la concluzia că își pot permite să reducă prezența americană în România ca parte a unui efort mai mare de reducere a prezenței în Europa.

VEZI ȘI: Alte țări din care SUA reduc numărul de militari, după România. Plecările din țara noastră, doar faza 1

Ben Hodges: Era cel mai prost moment posibil să anunți o reducere a prezenței americane în România

Nu sunt de acord cu concluziile lor mai ales din cauza momentului. Faptul că Rusia poartă un război de agresiune împotriva Ucrainei, faptul că rușii sunt la Marea Neagră, că realizează operațiuni „de zonă gri” împotriva aliaților europeni, toate lucrurile astea îmi arată mie că era cel mai prost moment posibil să anunți o reducere a prezenței americane în România.

Nu-mi place decizia lor și nu-mi place nici momentul pe care l-au ales. Sincer, au făcut o treabă foarte proastă și când au încercat să explice. Aceasta era o chestiune care trebuia explicată bine cu mult înainte. E foarte important și să fie stabilită corect narațiunea. Acestea cred că sunt cele trei greșeli mari care au fost făcute.

VEZI ȘI: NATO, precizări privind reducerea trupelor americane în România

Cu toate acestea, însă, este adevărat că europenii și-au crescut semnificativ capacitățile de-a lungul Flancului Estic. Mai ales România a făcut o treabă foarte bună în a-și îmbunătăți capacitățile și acum aveți acolo și forțe franceze.

Deci, chiar dacă nu-mi place rezultatul, pot să înțeleg cum ar fi putut să ajungă la concluzia că acest lucru este ceva ce poate fi făcut. Deși nu și-a anunțat încă o strategie națională de apărare, este evident că, pentru această administrație, prioritatea numărul unu va fi emisfera vestică și regiunea indo-pacifică, abia apoi fiind la rând și Europa. Este ceva la care ne puteam aștepta, chiar dacă îmi doresc să nu se fi întâmplat", a declarat generalul american Ben Hodges pentru Antena 3 CNN.

Ce va face Rusia, după reducerea trupelor SUA în România?

Întrebat cum este percepută această decizie a SUA de către Rusia, principalul adversar al NATO, generalul a răspuns:

"Ei bine, este evident că Rusia privește atent să vadă care este angajamentul american față de NATO. Întrebarea este dacă Statele Unite sunt încă un membru eficient și de încredere al alianței chiar și după retragerea trupelor – eu cred că răspunsul este da.

Problema este că dacă Rusia crede că nu, atunci vor face o eroare teribilă. Rușii se vor uita, desigur, să vadă și ce face Europa. Unde e Europa? Europa are multe avantaje față de Rusia, însă pare să-i lipsească voința politică și încrederea de sine să folosească aceste avantaje.

Dacă punem împreună economiile, populațiile, armatele și industria de apărare, tehnologia a întregii Uniuni Europene plus Norvegia, plus Regatul Unit, plus Canada, toate depășesc de departe Rusia. Așa că eu nu înțeleg această lipsă de încredere în sine a europenilor și de ce sunt mereu atât de îngrijorați de ce va face Rusia în loc să demonstreze forță și unitate pentru ca Rusiei să-i fie teamă de ce va face Europa". 

Reamintim că SUA au decis că nu vor înlocui trupele americane care pleacă din țara noastră, decizie care i-a surprins pe mulți. Pentagonul a dat ulterior asigurări că procesul de reducere a forțelor militare în Europa „nu este o retragere”, nici un semn al unui compromis diminuat față de NATO. Totodată, președintele american Donald Trump a apreciat joia trecută că reducerea desfășurării de trupe americane în România „nu este foarte importantă”.

