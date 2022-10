Dulceață din gălbenele: este foarte gustoasă și combate răceala. Rețeta simplă

Gălbenelele (Calendula Officinalis), cunoscute sub numele de crăițe, și-au dovedit utilitatea încă din antichitate. De asemenea, gălbenelele sunt recunoscute pentru proprietățile sale terapeutice.

Puține gospodine știu, dar din gălbenele se poate face dulceață, care este foarte gustoasă și combate răceala.

Ingrediente:

300 grame de flori galbene,

4 căni de zahăr,

2 pahare cu apă.

Metoda de gătire

Tăiați cu grijă florile de pe tulpină și clătiți-le sub un jet de apă pentru a îndepărta praful și insectele care se pot ascunde sub petale. Apoi puneți florile într-o cratiță cu apă rece. Apa și florile se aduc la fierbere și se fierb două minute.

Puneți o strecurătoare peste un vas și strecurați apa cu gălbenelele. Lăsați apa să se scurgă și stoarceți bine florile rămase în strecurătoare.



Desert, gata în cinci minute. Ai nevoie de un măr și de puțin iaurt





Apa în care au fiert florile se pune într-o cratiță curată, se adaugă zahăr, se pune la foc mediu și se dă în clocot. Reduceți focul și continuați să gătiți aproximativ 10 minute după momentul fierberii.

Turnați siropul parfumat în borcane de sticlă pregătite, sigilați-le ermetic și răciți-le cu gura în jos. Păstrați dulceața de gălbenele într-un loc răcoros și întunecat. Poftă bună!





Mierea și ceaiul de gălbenele au zeci de beneficii

Prin consumul de ceai de gălbenele zilnic se pot trata ulcerul gastric și infecțiile cavității bucale și ale gâtului. Gălbenelele îmbunătățesc digestia prin stimularea bilei. De asemenea, ceaiul de gălbenele previne apariția crampelor menstruale, a bolilor hepatice și a constipației.

Ceaiul de gălbenele are și proprietăți antiinflamatorii și antispasmice, fiind folosit și în tratarea vânătăilor, a rănilor, a eczemelor, a bolilor pielii, a hemoroizilor și a arsurilor. Deoarece are proprietăți antiinflamatorii, ceaiul de galbenele este bun și pentru a trata micoza unghiei. Pentru asta, trebuie să țineți unghia bolnava in acest lichid miraculos, de doua ori pe zi, cate 20 de minute.

Gălbenelele sunt bogate în vitamina A, uleiuri esențiale si zaharuri care stimulează sistemul imunitar. Când suntem răciți, putem consuma ceai sau dulceață de gălbenele, deoarece va grăbi procesul de vindecare. Putem apela la același remediu și când ne doare gâtul.

Dulceața de gălbenele acționează asupra membranelor inflamate și calmează durerea. Iar partea cea mai buna este că scade febra.

BONUS. Miere din smochine, o rețetă italiană care nu trebuie ratată

O rețetă a tradiției italiene este cea a mierii, făcute din smochine fierte. Este foarte simplu să faci miere din smochine, chiar dacă prepararea este un proces lung. Odată ce mierea de smochine este gata, o puteți închide imediat în borcane de sticlă și păstra, fără probleme, perioade lungi de timp.

Iată ingredientele pentru a prepara 1 litru de miere:

4,5 litri de apă,

250 de grame de zahar,

5 kg de smochine proaspete de toate soiurile (cu cât mai multe soiuri, cu atât rezultatul va fi mai gustos.

Dacă aveți și niște smochine uscate, adaugați-le și pe ele.

Procedura de preparare

Primul lucru este să spălați smochinele și apoi să le puneți într-un castron mare. Zdrobiți fructele cu mâinile. Odată terminată această operațiune, transferați piureul făcut într-o oală mare, pusă pe foc.

Se adaugă apă și se amestecă, din când în când, cu o lingura de lemn până dă în clocot. Apoi gătiți aproximativ 30 - 35 de minute. Nu uitați să amestecați.

După ce timpul a expirat, filtrați rezultatul pentru a recupera lichidul smochinelor. Pentru a filtra corect, așezați pe un vas mare o strecurătoare acoperită cu o cârpă c urată. Pentru aceasta operație înarmați-vă cu răbdare.

Desert, gata în 5 minute: fără coacere, fără lapte condensat și fără gelatină

Transferați lichidul obținut într-o oală curată și gătiți câteva ore la foc mediu. După câteva ore de gătit este necesar să îndepărtați spuma care se formează. După aceea, se adaugă zahărul. Cu zahăr, timpii de gătire sunt scurtați, deoarece lichidul devine gros mult mai devreme.

Când amestecul devin asemănător cu mierea, turnați rezultatul în borcane de sticlă spălate. Închideți ermetic borcanele și puneți-le în cămară.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News