Delicatesa gătită de David Beckham în bucătăria lui Gordon Ramsey. Urarea fotbalistului la intrarea în Anul Tigrului

Pește cu legume și sos. Asta a gătit unul dintre cei mai faimoși fotbaliști din lume, David Beckham, în bucătăria unui alt celebru chef, Gordon Ramsey.

”Am învățat să prepar un mod fel de mâncare ca să celebrez noul An Chinezesc... Pește mandarin dulce și acru... trebuie să spun că sunt mândru de cum a ieșit preparatul. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să-ți folosesc bucătăria, Gordon Ramsey/Learnt a new dish to celebrate Lunar New Year … Sweet and sour Mandarin Fish … must say I’m quite proud of how it turned out . Thanks for letting me use your kitchen Gordon Ramsay. #LunarNewYear”, sunt rândurile pe care David Beckham le-a scris pe Facebook.

Postarea lui are circa 53.000 de vizualizări și, pe lângă farfuria pe care a pregătit-o, acesta adresează și o urare odată cu intrarea într-un nou An Chinezesc:

”Un nou AN Chinezesc fericit! Vă doresc prosperitate în nou An! Mergeți înainte cu vigoarea și vitalitatea Tigrului”.

Anul Nou chinezesc se sărbătoreşte pe 1 februarie în China. Pe 1 februarie 2022, lumea a intrat în anul Tigrului de Apă. În China, milioane de oameni călătoresc - uneori mii de kilometri - pentru a sărbători alături de familiile lor. Oamenii își decorează casele cu roșu pentru a le purta noroc, iar copiii primesc bani în plicuri de un roșu aprins. Sărbătorile durează două săptămâni, încheindu-se la 15 februarie anul acesta, cu festivalul felinarelor, care marchează luna plină. Fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale din zodiacul chinezesc. Anul acesta este Anul Tigrului. Se spune că copiii născuți în anul care urmează vor fi curajoși, competitivi și puternici.

2022, anul Tigrul - sub semnul apei - , va fi un ”an formidabil al puterii, deci numai despre putere. Ceea ce s-a spus cu unu nu are nicio noimă. Încă nu ați văzut nimic. Este un an foarte complicat, foarte complicat. Există în ceasul anului doi tigri și doi mistreți. Asta înseamnă că va fi un an al răzbunărilor și a celor care vor să devină lideri, dar ca să poți deveni lider, trebuie să ai oameni care să vină după tine, care te urmează și va fi un an foarte controversat, pentru că toată lumea va încerca să își aducă în spate cât mai mulți oameni”, a spus expertul în astrologie Marian Golea.

