Data actualizării: 11:04 09 Oct 2025 | Data publicării: 11:01 09 Oct 2025

Crescători de animale, blocați pe Transalpina. Se face culoar pentru salvarea lor
Autor: Andrei Itu

romania--sub-val-de-aer-polar--meteorolog-precipitatii-sub-forma-de-lapovita-si-ninsoare_17737000 FOTO: Freepik @lemonsoup14
 

Drumarii acţionează, joi dimineaţă, pe DN 67C Transalpina, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, cu scopul creării unui culoar de trecere pentru crescătorii de animale care au rămas în zonă.

Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, pe alocuri, stratul de zăpadă depăşeşte un metru.

Culoar de trecere pentru crescătorii de animale pe Transalpina


"Având în vedere Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Gorj, angajaţii Secţiei Drumuri Naţionale (SDN) Târgu Jiu acţionează pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci. La intervenţie sunt folosite utilaje cu lamă şi autofreze de mare capacitate, zăpada depăşind pe alocuri un metru, în zonele viscolite", se arată, joi, pe pagina de Facebook a DRDP Craiova.

DN 67C Transalpina, tronsonul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere. Decizia închiderii pe acest sector a fost luată în urmă cu o săptămână, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

