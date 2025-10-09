Crescători de animale, blocați pe Transalpina. Se face culoar pentru salvarea lor

Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, pe alocuri, stratul de zăpadă depăşeşte un metru.

Culoar de trecere pentru crescătorii de animale pe Transalpina



"Având în vedere Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Gorj, angajaţii Secţiei Drumuri Naţionale (SDN) Târgu Jiu acţionează pe DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci. La intervenţie sunt folosite utilaje cu lamă şi autofreze de mare capacitate, zăpada depăşind pe alocuri un metru, în zonele viscolite", se arată, joi, pe pagina de Facebook a DRDP Craiova.



DN 67C Transalpina, tronsonul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere. Decizia închiderii pe acest sector a fost luată în urmă cu o săptămână, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.