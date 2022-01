Coaliţia, şedinţă pe măsuri în energie. Mircea Coşea: E târziu. TVA de 5%, probabil doar cu împrumuturi. Soluţie toxică, dar nu avem ce face

Întrebat cum vede declaraţiile făcute cu privire la măsuri în domeniul energiei, pentru a reduce facturile persoanelor fizice, dar şi pe cele ale companiilor, Mircea Coşea a spus că "este târziu. Măsurile trebuiau să fie luate de mult, trebuia să fie preîntâmpinată această cădere pe care economia o are din cauza facturilor mari. Sigur că situaţia la nivel individual e gravă. Guvernul a făcut câte ceva, cu acel pachet social, dar la nivelul economiei situaţia este din ce în ce mai gravă, pentru că structura economiei româneşti nu suportă aceste creşteri enorme la facturi. Situaţia e gravă, nu mai putem ascunde acest lucru.

Mă bucur că în sfârşit, după sărbătorile de iarnă, factorii politici încep să vorbească mai direct. Dl Ciolacu spune clar că e o situaţie gravă, dar o spune de 3 săptămâni. Trebuia de atunci luat un pachet de măsuri. Parlamentul trebuia să vină imediat din vacanţă pentru o sesiune extraordinară, aşa cum a fost în Polonia şi Ungaria. E târziu, dar dacă se iau măsuri până la finalul lunii, poate mai sperăm la o redresare.

TVA de 5% la gaze şi energie

"Reducerea TVA-ului este un lucru sensibil, mai ales într-o ţară ca România, în care bugetul este fragilizat. Dacă ministerul Finanţelor spune că acest procent este sustenabil, să mergem pe mâna lor, dar eu am anumite rezerve. Nu există intrări importante la buget, deci bănuiesc că se va merge în continuare pe împrumuturi. E o soluţie, dar e o soluţie toxică. Din păcate, nu avem ce face!", a mai punctat Mircea Coşea la România TV.

Ce a declarat Marcel Ciolacu luni

"Am avut discuţii, inclusiv în cursul zilei de ieri, cu domnul prim-ministru, şi alaltăieri, şi cu domnul preşedinte Cîțu. Reducerea TVA de la 19% la 5% este suportabilă de către bugetul statului şi pentru energie şi pentru gaze şi îmi menţin părerea că această măsură trebuie luată începând cu data de 1 februarie", a declarat Marcel Ciolacu.

Cât despre alte compensări în plus la gaze, acesta mai spus: "Cred că sunt mai multe variante. Am văzut ce s-a întâmplat în Franţa cu plafonarea preţurilor la energie la cea mai mare companie de stat şi aceasta este o măsură pe care am putea să o luăm. După ce avem o decizie finală luată în coaliţie, vom veni şi vă vom prezenta".

