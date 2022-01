VIDEO / Marcel Ciolacu, anunțuri importante înainte de ședința PSD. Decizie pe piața energiei

"Am avut discuţii, inclusiv în cursul zilei de ieri, cu domnul prim-ministru, şi alaltăieri, şi cu domnul preşedinte Cîțu. Reducerea TVA de la 19% la 5% este suportabilă de către bugetul statului şi pentru energie şi pentru gaze şi îmi menţin părerea că această măsură trebuie luată începând cu data de 1 februarie", a declarat Marcel Ciolacu.

Cât despre alte compensări în plus la gaze, acesta mai spus: "Cred că sunt mai multe variante. Am văzut ce s-a întâmplat în Franţa cu plafonarea preţurilor la energie la cea mai mare companie de stat şi aceasta este o măsură pe care am putea să o luăm. După ce avem o decizie finală luată în coaliţie, vom veni şi vă vom prezenta".

Întrebat dacă se gândesc şi la o stopare a preţurilor astfel încât să nu fie nevoie să vină cu bani de la buget pentru plafonare şi compensare, Marcel Ciolacu a mai spus: "Sunt mai multe măsuri şi au o coerență între ele. După ce le vom decide în coaliţie, vom veni şi vă vom prezenta".

"Vedem că este afectată toată Europa şi nu numai. Nu cred că cel mai important lucru, acum, este să găsim vinovatul. Dacă doriţi o părere personală, nu este admis să liberalizezi preţul în plină pandemie", a spus liderul PSD.

Ședință de coaliție

Membrii coaliţiei de guvernare din România vor avea, astăzi, o şedinţă în care vor discuta măsurile din domeniul energiei. Ar putea fi stabilite măsurile pe care le va lua Guvernul Ciucă pentru a atenua efectele crizei provocate de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze.

Întâlnirea va avea loc în condițiile în care partidele din coaliția de guvernare au păreri diferite despre soluțiile privind rezolvarea crizei din energie. Săptămâna aceasta premierul Nicolae Ciucă a anunțat că vor fi elaborate noi scheme de sprijin pentru consumatorii de energie electrică şi gaze naturale.

"Românii au nevoie de garanţii privind corectitudinea facturării consumului de energie electrică şi gaze. În acelaşi timp, sunt necesare şi măsuri de sprijin pentru companii în această perioadă dificilă. Aceste măsuri vor contribui la creşterea rezilienţei economice şi la menţinerea locurilor de muncă”, a spus premierul Nicolae Ciucă.

Zilele trecute, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că poate fi redus TVA-ul nu doar la energie, ci şi la gaze naturale, şi nu la 1 aprilie, ci de la 1 februarie, scrie Mediafax. Liderul PSD a mai spus că solicită organizarea unei şedinţe a Consiliului Superior de Apărare a Ţării pentru rezolvarea problemelor din energie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News